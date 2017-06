Le responsabilità del Milan, di Donnarumma, della famiglia e soprattutto di colui che muove i fili, cioè Mino Raiola, dietro il gran rifiuto al rinnovo contrattuale.

Donnarumma è un fenomeno. Donnarumma è il futuro della nazionale italiana. Donnarumma è un bravo ragazzo, con una famiglia solida alle spalle e una passione sincera per i colori rossoneri. Donnarumma non guarda solo ai soldi, che comunque gli verranno garantiti a pioggia da qui ai prossimi 20 anni. Donnarumma è l'idolo dei tifosi, che lo hanno già eletto a prossima bandiera. Donnarumma non rinnova con il Milan.

Ha sempre un sapore strano, la vita, quando da certe premesse ti trascina lungo direzioni imprevedibili e sconosciute. Ed è lo stesso sapore che hanno in bocca tutti dalle 17.30 del 15 giugno, pressappoco l'orario in cui Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha annunciato la fine delle trattative per il prolungamento del contratto di Gigio Donnarumma. Un esito sconvolgente, che sfugge alle dinamiche della logica a cui siamo soliti affidare l'interpretazione dei fatti del mondo.

Certo, non saremo così ingenui dall'affermare che non c'erano state avvisaglie: l'ostruzionismo di Mino Raiola, eminenza grigia di questo che va configurandosi come il più maleodorante voltafaccia calcistico del nuovo millennio, si stava facendo sempre più evidente; così come l'imbarazzo di Gigio, che non a caso ha aspettato di trovarsi in Polonia prima di permettere il fatidico incontro tra il suo agente e la dirigenza del club. Ma la rottura immediata sembrava davvero una prospettiva esageratamente cruenta, perché facilmente rinviabile al futuro (un rinnovo con clausola di rescissione sarebbe stato una strada facilmente percorribile). E invece no, è stato proprio questo il finale: triste e solitario. E sono tutti colpevoli, ma uno più degli altri.

Addio Donnarumma: le responsabilità del Milan

Ovviamente non parliamo della nuova dirigenza. Loro, Fassone e Mirabelli, hanno fatto tutto il possibile perché la conclusione fosse diversa. Okay, magari il ds avrebbe dovuto optare per una maggior diplomazia, visto il soggetto con cui è stato costretto a trattare, ma si tratta davvero di quisquilie. Le responsabilità del Milan sono tutte addebitabili a chi c'era prima. A chi ha permesso che Milanello diventasse il luna park privato di un personaggio come Raiola, intrecciando con lui (e con altri come lui) un torvo intreccio di scambi di giocatori, denaro, favori, che i nuovi amministratori non hanno saputo sciogliere, finendo per rimanervi impigliati come tartarughe marine nelle reti da pesca.

Le responsabilità del terzo incomodo

Sempre che a qualcuno freghi ancora, i regolamenti vietano ai club di contattare giocatori tesserati prima dei 6 mesi conclusivi del loro contratto. A meno che, ovviamente, non abbiano prima ricevuto l'autorizzazione della società proprietaria del cartellino. Il Milan ritiene (o riteneva) assolutamente incedibile Donnarumma, eppure sulla scrivania di Raiola erano già pervenute diverse ricche offerte per il suo baby fenomeno. Perché se è vero che il calcio è un mondo di lupi e che in tanti manovrano spesso al confine del regolamento, è anche vero che alcuni comportamenti andrebbero prima censurati e poi puniti, una volta per tutte.

Le responsabilità della famiglia

Parafrasando Baldur von Schirach, quando sento parlare di famiglia metto mano alla pistola. E della famiglia Donnarumma se n'è parlato tanto, tantissimo, in questi mesi. In termini sempre e comunque lusinghieri, come se qualcuno, attraverso giornalisti amici, stesse cercando di blandirla in vista della resa dei conti. A occhio e croce non ha funzionato: anche perché i Donnarumma sono quelli che hanno affidato il loro bambinone a un tizio come Mino Raiola, e questo già di per sé dovrebbe essere un biglietto da visita.

Sono quelli che si sono rimangiati la parola con l'Inter, che per prima era andata sul giocatore, quando Galliani e l'amico Mino si presentarono con un'offerta migliore. E sono quelli che, quando si è trattato di supportare il figlio nella prima grande scelta della sua vita, lo hanno spinto verso l'opzione "traditore della patria".

Le responsabilità di Gigio

Si parla di un Donnarumma affranto nel ritiro della nazionale Under 21. In lacrime per l'addio al Milan, in lacrime per l'ondata di disprezzo che si è sollevata contro di lui. Percepire l'odio degli altri è molto spiacevole, figuriamoci quando hai 18 anni e ti hanno cresciuto a coccole ed elogi. Di questa vicenda, Gigio è vittima quanto colpevole. Vittima per questioni anagrafiche: certi passaggi, a una certa età, si fanno con il sostegno dei genitori (vedi sopra) e del tutor (vedi sotto). Ma è anche colpevole, perché aveva tutti gli strumenti per affrancarsi dalla situazione in cui, da adolescente, lo ha ficcato la sua famiglia, e imporre la sua volontà.

Se non lo ha fatto per presunzione, convinto di essere già il miglior portiere del mondo e dunque meritevole del club più importante del mondo, allora farà meglio a ripassare il concetto di hybris. E magari quello di riconoscenza. Se non lo ha fatto perché non ha avuto spalle sufficientemente larghe, allora che le abbia per sopportare il marchio di Caino che inevitabilmente gli verrà affibbiato da qui in avanti.

Le responsabilità di Raiola

Sono là fuori, al bar, sui giornali, su Facebook, dappertutto. Quelli che Raiola fa solo il suo lavoro, e lo fa benissimo. Come se i soldi e i giochi di potere fossero gli unici aspetti rilevanti del lavoro del procuratore. Ricordiamolo, ché male non fa: un agente di calciatori non è un broker, e non è nemmeno un politico che smazza appalti alle aziende amiche in cambio di favori innominabili. Prendere un talento come Donnarumma, drogargli la percezione di sé con affermazioni folli del tipo "sei il Maradona dei portieri", pilotarlo e utilizzarlo come arma di rappresaglia contro i nuovi proprietari del Milan, decisamente meno amichevoli nei suoi confronti rispetto alla gestione precedente, e intenzionati a lavorare con la concorrenza (vedi Jorge Mendes), non è fare un buon lavoro.

Un procuratore che avesse a cuore gli interessi del suo assistito, specie se così giovane, gli avrebbe consigliato di restare nell'ambiente a lui caro, dov'è amato e protetto, dove nessuno lo metterebbe in croce per gli errori propedeutici al suo processo di crescita, dove c'è un genio di preparatore come Alfredo Magni, dove lo pagherebbero come nessun teenager prima, dove farebbero di lui una bandiera. A 18 anni, avrebbe detto a Gigio un procuratore normale, quello che conta è migliorarsi per arrivare al top nel contesto tecnico e umano migliore per te. Poi, tra due, tre, quattro anni, se le tue legittime ambizioni di carriera non potranno essere corrisposte dal Milan, si troverà una soluzione amichevole che accontenti tutti.

Guarda cosa ha fatto Belotti, avrebbe detto a Gigio un procuratore normale: per riconoscenza nei confronti del Torino, ha firmato il rinnovo a 1,5 milioni di euro con clausola a 100 milioni. Visto? Contenti tutti. Mostra riconoscenza al Milan, avrebbe detto a Gigio un procuratore normale, perché ti hanno fatto esordire a 16 anni: da altre parti non sarebbe successo. Alla Juventus avresti fatto panchina a Buffon fino ai 20 anni. Il dissesto del Milan, caro Gigio, è stato il carburante della tua carriera, non un ostacolo. Ora hai la possibilità di ricambiare la cortesia, diventando il simbolo del nuovo corso e arricchendoti come un satrapo. E se proprio le cose non dovessero funzionare, cambiare squadra a 22 anni non sarebbe una tragedia, e ne usciresti bene, a posto con la coscienza e agli occhi di milioni di tifosi. Questo avrebbe consigliato a Gigio un procuratore normale. E invece.