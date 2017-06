Il pubblico norvegese si entusiasma anche per le imprese di Karsten Warholm sui 400 ostacoli e di Jakob Ingebrigtsen nel miglio under 20

di Diego Sampaolo

Mutaz Barshim ha demolito con 2.38m la migliore prestazione mondiale dell’anno e il record del meeting che apparteneva al grande Javier Sotomayor dal lontano 1989 con 2.37m. Il vice campione olimpico di Rio ha valicato le misure di 2.20m, 2.25m, 2.29m e 2.32m al primo tentativo prima di aver bisogno di tre tentativi a 2.35m e di due a 2.38m. L’atleta del Qatar ha lasciato distante gli altri due medagliati di Rio Bogdan Bondarenko (2.29m al debutto stagionale) e Derek Drouin (2.25m) e il giovane bielorusso Pavel Seliverstau (2.25m). Barshim ha ricevuto i complimenti del Meeting Director Steinar Hoen, che vinse al Bislett Stadium nell’edizione del 1994 con 2.35m.

Il pubblico di Oslo si è entusiasmato per i successi dei formidabili talenti Karsten Warhom e Jakob Ingebrigtsen che non hanno tradito le attese riposte su di loro alla vigilia del meeting.Mutaz Barshim:

L’obiettivo era proprio superare i 2.38. Ho compiuto la mia missione. All’inizio mi sentivo addormentato ma mi sono risvegliato dopo aver superato i 2.32m e ho trovato il ritmo giusto. Sono veramente contento di aver battuto il record del meeting di Sotomayor dopo 28 anni. Il programma sta funzionando passo dopo passo

400 ostacoli maschili: Il “Poster Boy” del meeting Karsten Warholm ha entusiasmato il pubblico di Oslo vincendo la prima gara di Diamond League della sua giovane carriera al debutto al Biseltt Stadium, davanti al grande campione statunitense Edwin Moses, ospite d’onore del meeting. Il talento norvegese, campione mondiale nell’octathlon nel 2013 e argento nel decathlon e nei 400 metri agli Europei Juniores 2013, ha dominato in 48”25 migliorando il record nazionale stabilito l’anno scorso nella semifinale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro con 48”49. Il crono di Warholm è anche la migliore prestazione europea dell’anno. Yasman Copello si è classificato secondo con un buon 48”44 davanti all’irlandese Thomas Barr (48”95). Karsten Warholm:

E’ stata una grande sensazione vincere al Bislett e confermare l’ottima prestazione sui 400 metri a Floro. Mi sentivo bene ma è stata una gara dura dall’ottavo ostacolo in poi. Ero vicino all’ultimo ostacolo e ho cambiato la ritmica portandola a 15 passi. Non ne avevo più ma è stato un momento speciale

Salto con l’asta femminile: La cubana Yarisley Silva ha conquistato il successo stabilendo il record stagionale con un eccellente 4.81m al primo tentativo prima di sbagliare tre prove alla quota di 4.92m, sette centimetri in più rispetto al record del meeting detenuto dalla grande Yelena Isinbayeva. La campionessa europea di Zurigo 2014 Anzhelika Sidorova ha migliorato il record stagionale con 4.75m in seconda posizione davanti alla tedesca Lisa Ryzih (4.65m dopo una gara senza errori) e alla svedese Angelica Bengtsson (4.55m). Yarisley Silva:

E’ stato molto importante vincere la gara di Diamond League. Mi piace gareggiare al Bislett. Abbiamo avuto difficoltà con il vento. Spero di poter saltare i 5 metri in futuro. Ho provato i 4.92m del record cubano

800 metri femminili: Caster Semenya ha conquistato il terzo successo stagionale in Diamond League e la diciassettesima gara consecutiva in 1’57”59 battendo la burundiana Francine Nyonsaba (1’58”18) e la keniana Margaret Wambui (1’59”17). Grande prova per la svedese Lovisa Lindh, che si è piazzata quarta con il record personale di 1’59”23 precedendo la medaglia d’argento dei Mondiali di Pechino Melissa Bishop (1’59”89). L’islandese Anita Hinriksdottir ha migliorato il record nazionale con 2’00”05. Caster Semenya:

Le vittorie contano di più dei tempi. Ora mi allenerò prima di tornare in gara a Losanna e Montecarlo dove spero di andare più forte. Punto a correre solo gli 800 metri ai Mondiali di Londra. La vittoria di oggi mi dà fiducia. I tempi sono ancora un po’ lenti ma arriverà il giorno per correre più forte

Dream Mile Under 20: Il formidabile talento norvegese Jakob Ingebrigtsen ha polverizzato il record europeo under 18 sul miglio con 3’56”29 migliorando il tempo stabilito a Eugene (3’58”07). In tribuna ha potuto gioire il fratello maggiore Henrik (campione europeo a Helsinki 2012), fermo quest’anno per un infortunio. Jakob sarà uno dei grandi protagonisti dei prossimi Campionati Europei Juniores di Grosseto del prossimo Luglio. Jakob Ingebrigtsen:

Pazzesco. Mi sentivo bene oggi e gli spettatori sono stati fantastici. Avrei potuto correre più velocemente ma non importa percHé è stata una sensazione straordinaria

Lancio del disco maschile: Lo svedese Daniel Stahl si è confermato oltre la barriera dei 68 metri vincendo con un eccellente 68.06m davanti al primatista mondiale stagionale Fedrick Dacres, discobolo giamaicano che si candida per il podio ai Mondiali di Londra dopo il secondo posto di Oslo con 67.10m. Stahl ha ottenuto anche un secondo miglior lancio di 67.36m. L’argento iridato Philip Milanov ha ottenuto un altro piazzamento tra i primi tre dopo il successo nella tappa di Shanghai. Nella lotta tra i fratelli Harting, Robert ha fatto meglio di Christoph con 65.11m contro 64.13. Daniel Stahl:

E’ un buon risultato. L’atmosfera era eccitante. Mi piace la Norvegia. La mia tecnica era buona. Sono contento della misura

Lancio del disco femminile: La cinque volte regina della Diamond League Sandra Perkovic ha vinto la quindicesima gara consecutiva con 66.79m ma ha dovuto faticare per battere la cubana Yaimi Perez, che si era portata in testa con un lancio da 66.24m al primo tentativo. L’altra cubana Denia Caballero si è classificata al terzo posto con 63.29m. Sandra Perkovic:

La nuova formula di far gareggiare uomini e donne insieme è buona per la promozione ma non aiuta a realizzare buoni risultati. Sono contenta di continuare la mia striscia vincente. Se qualcuna riuscirà a lanciare lontano, sarò pronta per superare i 70 metri

100 metri maschili: Il canadese André De Grasse ha vinto la seconda gara stagionale in Diamond League in 10”01 una settimana dopo il successo al Golden Gala di Roma sui 200 metri. Il tre volte medagliato olimpico ha preceduto di un centesimo di secondo il vincitore dei 100m di Roma Chijndu Ujah (che ha eguagliato il 10”02 del Golden Gala) e di due centesimi l’ivoriano Ben Youssef Meité. De Grasse si è concesso dopo la gara firmando autografi e scattando selfie con i fans. André De Grasse:

Mi sono sentito bene. Il clima era perfetto. Spero di poter scendere sotto i 10 secondi a Stoccolma prima dei Campionati Canadesi. Devo migliorare la partenza ma ho ottime sensazioni

200 metri femminili: L’olandese Dafne Schippers ha conquistato il secondo successo consecutivo sui 200 metri a Oslo nel giorno del suo venticinquesimo compleanno in 22”31 precedendo nettamente la vice campionessa mondiale di Mosca 2013 Murielle Ahouré (22”74), la giamaicana Simone Facey (22”77) e la giovane tedesca Gina Luckenkemper (23”04 record stagionale). Non è stata una serata facile per l’olandese che era stata inizialmente squalificata per una presunta partenza falsa. Dopo una discussione con i giudici è stata riammessa sub-judice. Inizialmente tolta dalla classifica è stata successivamente riammessa. Dafne Schippers:

C’era troppo rumore ed era difficile rimanere concentrati. Sono partita male ma la gara è stata buona. Questa vittoria è un bel regalo di compleanno

400 metri maschili: Il giovane talento del Botswana Baboloki Thebe ha vinto a soli 21 anni la prima gara della sua carriera in Diamond League in 44”95 con una perfetta distribuzione dello sforzo, che gli ha permesso di superare sul rettilineo finale il finalista olimpico britannico Matthew Hudson Smith, che ha concluso in seconda posizione in 45”16 dopo essere stato in testa nei primi 300 metri. Terzo posto per il tre volte campione europeo indoor Pavel Maslak con 45”52. Baboloki Thebe:

Ho dovuto combattere tutta la stagione con problemi al quadricipite ma ora l’infortunio è guarito. L’obiettivo di quest’anno è raggiungere la finale ai Mondiali di Londra. Le Olimpiadi di Rio non sono andate come volevo. Ho ancora molto da imparare. Ho incominciato a correre nel 2013. Prima giocavo a calcio

100 ostacoli femminili: La tedesca di origini polacche Pamela Duktiewicz si è aggiudicata la prima gara nel circuito in 12”73 davanti alla medaglia di bronzo olimpica Kristi Castlin (12”75), alla norvegese Isbelle Pedersen (12”75 record personale) e alla bielorussa Alina Talay (12”80). Con questo successo Duktiewicz ha mantenuto la sua imbattibilità stagionale. Quest’anno è esplosa a livello mondiale correndo in 7”79 ai Campionati Tedeschi indoor sui 60 ostacoli prima di vincere la medaglia di bronzo agli Europei Indoor di Belgrado. All’aperto ha stabilito il record personale con 12”61. Pamela Duktiewicz:

Non ho corso bene. E’ stata una gara caotica ma ho spinto al massimo delle mie possibilità. Finora in questa stagione ho vinto tutte le gare disputate. Ho raggiunto un altro livello rispetto alla passata edizione. Era la mia prima gara in Diamond League. In passato guardavo i meeting in televisione, ora sono qui a gareggiare. Voglio correre sempre più spesso in 12”6. A Rio sono stata semifinalista. L’obiettivo di quest’anno è raggiungere la finale ai Mondiali di Londra. La prossima gara sarà il Campionato europeo per nazioni di Lilla

Salto in lungo femminile: La campionessa olimpica del salto in lungo e della staffetta 4x100 Tianna Bartoletta ha vinto per la seconda volta a Oslo con 6.79 due anni dopo aver superato la barriera dei 7 metri con 7.02m. In buona forma si sono presentate la russa Dariya Klishina (6.75m) e l’eptatleta tedesca Claudia Salman Rath, bronzo agli Europei Indoor di Belgrado 2017 (6.63m).

1500 metri maschili: Il mezzofondo britannico è tornato a vincere al Bislett con il successo a sorpresa del campione europeo juniores di Rieti 2013 Jake Wightman, che ha avuto la meglio sul grande favorito Elijah Manangoi stabilendo il record personale con 3’34”17. Wightman ha rinverdito i fasti dei big three Seb Coe, Steve Cram e Steve Ovett, che dominarono il mezzofondo a Oslo negli anni 80. Proprio il Presidente della IAAF Lord Sebastian Coe ha potuto gioire in tribuna d’onore per il successo del giovane connazionale. Era presente anche l’altro grande ex miler britannico Steve Cram nelle vesti di commentatore televisivo. Wightman è figlio d’arte di due maratoneti britannici del passato Susan Tooby e Geoff Wightman. Manangoi si è classificato secondo in 3’34”30 davanti al polacco Marcin Lewandowski (3’34”60) e al norvegese Filip Ingebrigtsen (3’36”74). Jake Wightman:

Non riesco ancora a crederci. Non mi sarei mai aspettato di vincere. E’ un ottimo passo nella giusta direzione. Mi aspettavo di correre più velocemente ma battere il record personale è un bel risultato

3000 siepi femminili: La keniana Norah Jeruto si è imposta in un buon 9’17”27 precedendo l’etiope Sofia Assefa di sette centesimi di secondo. Eccellente gara della svizzera Fabienne Schlumpf, che ha migliorato il suo recente record nazionale di cinque secondi con 9’21”65 classificandosi terza davanti alla keniana Purity Kirui (9’25”82) e all’albanese Luiza Gega (9’26”05).