Lo ha dichiarato il laterale brasiliano ai microfoni della tv brasiliana Canais Esporte Interativo: "Un giorno, non so quando, dovrà farlo".

2 ore fa di Alberto Casella

Le parole di Dani Alves su Paulo Dybala sono destinate a far discutere a lungo. Nella sede della Juventus ancora non ci si capacita, è come se in un colpo solo si fossero rotti tutti i condizionatori di corso Galileo Ferraris: tutti hanno cominciato a sudare.

Il laterale bianconero è stato protagonista di una lunga intervista sulla televisione brasiliana Canais Esporte Interativo: ha parlato a ruota libera di calcio, della sua carriera, di come avesse cominciato a muovere i suoi primi passi in campo giocando da attaccante e di come gli piacerebbe un giorno chiudere nel San Paolo.

Alves ha parlato anche della Nazionale brasiliana, lasciandosi pure scappare l'ammissione che i verdeoro affrontarono il Mundial casalingo di tre anni fa con una cattiva preparazione. Non poteva poi non lodare gli ex compagni blaugrana, Messi - "Leo è meglio di Cristiano Ronaldo" - e Neymar, connazionale e compagno di selezione.

Dani Alves su Dybala: "Per crescere dovrebbe lasciare la Juventus"

Ma quello che farà discutere a Torino sono le parole che Dani Alves ha detto sull'attuale compagno nella Juventus Paulo Dybala:

Dybala darà grandi frutti in futuro, ma credo che per per testarsi, per migliorare del tutto, un giorno, non so quando, dovrà lasciare la Juventus.

Insieme ancora a lungo, con questa maglia ⚪️⚫️ #FinoAllaFine #juventus https://t.co/Lvn6a3TrZe — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 13, 2017

La sorpresa per la dichiarazione del 34enne brasiliano è enorme: Dybala , che ha appena rinnovato con i bianconeri fino al 2022, è alla Juventus da due stagioni, ha giocato 94 partite, segnando 42 gol e distribuendo 18 assist, dimostrando insomma di essere già un protagonista assoluto. Non ancora però secondo Dani Alves, che gli consiglia di emigrare per crescere.