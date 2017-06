Definito un predestinato da Berlusconi, il portiere classe 2000 potrebbe essere il successore di Donnarumma: rossoneri pronto a blindarlo.

6 ore fa di Daniele Minuti

Dopo il clamoroso esito della trattativa per il rinnovo del contratto di Donnarumma con il Milan, terminata con la decisione del giocatore di non accettare l'offerta di prolungamento, i rossoneri devono cercare in fretta un suo sostituto. Ma forse, il Milan potrebbe avere già in casa l'erede di Gigio.

Il prescelto sarebbe Alessandro Plizzari. Il giovanissimo estremo difensore rossonero è da tempo considerato un prospetto dalle enormi potenzialità e nel novembre scorso aveva persino ricevuto l'investitura dell'allora Presidente Silvio Berlusconi.

Il classe 2000 è già stato il terzo portiere del Milan in questa stagione e anche se arrivasse un sostituto di Donnarumma per il posto da titolare, le intenzioni della dirigenza e di Vincenzo Montella sarebbero quelle di tenerlo permanentemente con la prima squadra dietro a un portiere più esperto, per prepararlo a raccogliere l'eredità di Gigio.

Milan, Plizzari sarà l'erede di Donnarumma?

Plizzari rinnoverà col Milan

Primo giocatore classe 2000 della storia della Serie A ad andare in panchina nel settembre scorso, Plizzari è stato sempre abituato a bruciare le tappe proprio come il suo collega e amico Donnarumma: è diventato titolare nella Primavera del Milan con due anni di anticipo e nella Nazionale Under-17 giocando sotto età.

È stato inoltre convocato dalla Nazionale Under-20 per il Mondiale appena terminato, facendo da secondo al portiere della Pro Vercelli Zaccagno, di tre anni più anziano. Plizzari è però riuscito a mettersi comunque in mostra giocando la finale per il terzo posto contro l'Uruguay, decisa proprio da due sue parate durante i calci di rigore.

Lo scorso autunno, quando ancora un rifiuto di rinnovare col Milan da parte di Donnarumma sembrava un'ipotesi impossibile, arrivarono elogi per lui da parte di Silvio Berlusconi, che dopo il derby con l'Inter parlò anche di lui.

Dietro Donnarumma c’è un altro portiere in Primavera che mi dicono sia altrettanto bravo e di un anno più giovane.

Il Milan ha già dimostrato di credere fortemente in Plizzari, prima rifiutando un'offerta per lui del Manchester City risalente a gennaio e ora esprimendo la volontà di blindarlo. Secondo Gianluca Di Marzio l'agente del giocatore Tullio Tinti avrebbe contattato la dirigenza dei rossoneri confermando la volontà del giocatore di rimanere a Milano ancora per lungo tempo.

Il classe 2000 sembra avere le capacità e la personalità di raccogliere un'eredità già molto pesante come quella di Donnarumma. Difficilmente Montella correrà il rischio di buttarlo nella mischia già nella prossima stagione, in particolare visti gli impegni in Europa League, ma al Milan hanno già dimostrato che le gerarchie possono essere sconvolte quando si è di fronte a un talento assoluto. Talento che a Plizzari sembra decisamente non mancare.