L'ex capitano del Chelsea potrebbe scendere in Championship. Redknapp conferma di aver fatto la migliore offerta per le possibilità del club: la palla passa al giocatore.

4 ore fa di Antonio Gargano

Dal trionfo in Premier League a una nuova esperienza in Championship nel giro di pochi mesi. Non è esattamente una parabola ascendente, più che altro si tratta di una suggestione che potrebbe riportare John Terry su un campo di calcio inglese per gli ultimi scampoli della sua grande carriera. Il club in questione è il Birmingham, club di seconda serie che si è appena salvato con parecchie difficoltà.

John Terry andrà in Championship? Alla sua porta sta bussando il Birmingham

Promotore della trattativa è Harry Redknapp, manager dei Blues delle West Midlands. Subentrato al termine della scorsa stagione con la squadra in piena lotta per non retrocedere in League One, è riuscito a trascinarla fuori dalla zona critica a discapito di Wigan e Blackburn. Adesso, per obiettivi ben diversi, ha scelto di puntare sull'ex capitano del Chelsea per la stagione 2017/2018.

L'idea è maturata al "Michael Carrick's testimonial match", durante la quale il tecnico londinese ha allenato la squadra in cui si trovava anche Terry. Una vera e propria casualità, quella di Old Trafford, ma che può seriamente spostare gli equilibri qualora la trattativa dovesse concretizzarsi.

John Terry al Birmingham, la pazza idea di Redknapp

Il Birmingham, intanto, ha assecondato il desiderio del suo manager. Proprio Redknapp, infatti, ha confermato alla stampa inglese che la dirigenza ha già presentato una prima proposta a Terry:

Ho parlato di questa idea con il club, che si è detto disponibile. John ha ricevuto un'offerta che ritengo essere valida, probabilmente la migliore che il Birmingham potesse fargli. Adesso tocca a lui decidere se sposare il nostro progetto oppure no.

Harry Redknapp ha lanciato l'idea. Il club regalerà al suo manager l'ex capitano del Chelsea?

Nel caso in cui l'affare andasse in porto, in Championship arriverebbe un giocatore che ha vinto 5 Premier League, 5 FA Cup, 3 Coppe di Lega e 2 Community Shield a livello nazionale, oltre ad una Supercoppa Europea, una Champions League e un'Europa League. Non sarebbe il primo calciatore con un palmarès del genere a scendere in Championship: l'ha fatto anche Wes Brown al Blackburn, anche se con scarsi risultati durante la stagione appena conclusa. A Birmingham sperano che Terry regali un esito completamente diverso.