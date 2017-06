Il Milan punta deciso su Mattia Perin per la sostituzione di Gigio Donnarumma, destinato a lasciare i rossoneri nel corso del calciomercato estivo.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Mattia Perin è l'obiettivo numero uno per la porta del Milan. Con un Gigio Donnarumma ormai da considerarsi alla stregua di un separato in casa, l'estremo difensore del Grifone è balzato in cima alle preferenze dell'accoppiata formata da Massimo Mirabelli e Marco Fassone in sede di calciomercato. Il prodotto del settore giovanile del Genoa è stato per lungo tempo uno degli obiettivi di mercato dell'Inter e della Lazio, questo ovviamente prima di incappare nell'ennesimo grave infortunio. Perin è stato da sempre additato come uno dei possibili eredi di Gigi Buffon, al pari dei vari Sirigu, Scuffet e Donnarumma, in tempi decisamente più recenti. La decisione di puntare sull'ex Pescara è figlia di una semplice riflessione: la necessità di affidarsi ad un portiere dalla comprovata esperienza in Serie A ha infatti prevalso su qualsivoglia tipo di ipotesi estera, come poteva essere ad esempio Bernd Leno del Bayer Leverkusen.

Già allo studio la possibile formula dell'operazione, con la dirigenza rossonera che sembrerebbe intenzionata a chiudere in tempi brevissimi la pratica portiere in vista di una sessione di calciomercato che vanta anche altre priorità per ruoli e profili. I rapporti con il Genoa, d'altronde, sono idilliaci: la continua sinergia tra i due club - seppur stipulata con la vecchia proprietà del Diavolo - potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Rossoblù che non hanno comunque intenzione di svendere il proprio estremo difensore, con Perin che nelle valutazioni del Genoa vanterebbe un prezzo sul cartellino da 10 milioni di euro. Il Milan - come riportato da Sky Sport - offre qualcosina in meno, non vorrebbe superare il tetto degli 8 milioni di euro. La formula dell'operazione sembrerebbe già scritta: trasferimento a titolo definitivo, con pagamento di un importo suddiviso su una base fissa a cui andrebbero aggiunti bonus legati alle presenze del giocatore.

Una formula questa che tutelerebbe non poco il Milan in caso di nuovo infortunio di Perin, ormai sulla via del recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I rossoneri però potrebbero - condizionale d'obbligo - richiedere un esame medico approfondito per appurare le condizioni fisiche del portiere e comprovarne l'integrità fisica. Qualora anche questo iter procedesse spedito e senza intoppi, Mirabelli e Fassone potrebbero concludere l'operazione con il Genoa senza grosse difficoltà.

Calciomercato Milan: per Donnarumma partenza o tribuna

Da risolvere adesso nel più breve tempo possibile la grana Donnarumma: l'estremo difensore della Nazionale dovrà essere piazzato. In netto calo le ipotesi che parlavano di una possibile permanenza al Milan, il tutto a dispetto delle voci che vorrebbero il presidente rossonero Yonghong Li pronto a perdere il giocatore in scadenza dopo un anno intero da vivere in tribuna. I 30-40 milioni che arriverebbero dalla cessione potranno essere utili nella campagna di rafforzamento già portata avanti nell'attuale sessione di calciomercato. Ciò nonostante, non è da scartare completamente l'ipotesi di una permanenza qualora non pervenissero offerte ritenute congrue dalla proprietà milanista. Il futuro è tutto da scrivere per Donnarumma, che dovrà necessariamente mettere da parte la situazione vissuta per concentrarsi sull'Europeo Under-21.