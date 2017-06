Arrivano conferme sulla volontà di Cristiano di lasciare il Real Madrid: Manchester United e Paris Saint-Germain stanno facendo un pensierino al Pallone d'Oro portoghese.

2 ore fa di Marco Ercole

La bomba è scoppiata questa mattina, con l'allarme lanciato dall'illustre quotidiano portoghese A Bola: "Cristiano Ronaldo non vuole più giocare in Spagna e sta cercando un altro club. La sua decisione è irrevocabile". Una notizia che nasce dal malessere del centravanti portoghese, irritato per il modo in cui il fisco spagnolo si sta accanendo contro di lui e - si dice - pure per l'atteggiamento tenuto dal Real Madrid in questa vicenda.

Poteva apparire come una delle tante indiscrezioni di calciomercato che si sentono ogni estate, ma con il passare delle ore arrivano sempre più conferme riguardo la veridicità di quanto scritto da A Bola nella sua edizione odierna, in cui si sottolinea come la decisione di Cristiano Ronaldo sia irreversibile.

Al capitano del Portogallo ha fatto molto male l'accusa ricevuta dall'Agenzia Fiscale iberica per frode fiscale su un valore di 14,7 milioni di euro. Soldi che secondo quanto risulta al fisco, sarebbero stati dirottati illegalmente verso le Isole Vergini. Il Real Madrid si è immediatamente schierato dalla parte del suo calciatore, dichiarando pubblicamente di essere certo dell'innocenza di CR7, ma allo stesso tempo - si mormora in Spagna - il presidente Florentino Perez ha fatto pressioni sulla stampa per evitare che sui quotidiani iberici la notizia della presunta frode fiscale fosse collegata al Real Madrid.

La prima pagina di A Bola di stamattina con la bomba su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo scontento, arrivano conferme

Anche per questo presunto comportamento ambiguo del club, Cristiano Ronaldo avrebbe preso la decisione irrevocabile di lasciare la Spagna e, di conseguenza, il Real Madrid. Un malessere che adesso è stato confermato anche da Marca, giornale sportivo di riferimento della capitale spagnola, che riprende l'indiscrezione di A Bola riguardo quanto comunicato dal giocatore a Florentino Perez e Jose Angel Sanchez.

Nella conversazione con i dirigenti del Real Madrid, CR7 si è mostrato nervoso e indignato per il trattamento ricevuto, perché crede di essere stato considerato come un esempio negativo in modo esagerato, quando invece lui avrebbe tentato di trovare una soluzione in modo autonomo, pagando tutte le imposte in sospeso che gli erano state notificate.

Così Cristiano Ronaldo ha preso questa decisione, comunicandola ufficialmente al club. Nelle segrete stanze del Bernabeu, però, sono fiduciosi che con il tempo si rassereni l'animo del portoghese e che sia lui stesso a riconsiderare questa sua scelta di abbandonare il Real Madrid. Se così non fosse, però, le Merengues non metterebbero i bastoni tra le ruote al calciatore, a patto che sul calciomercato venga presentata un'offerta ritenuta adeguata per uno come lui.

Calciomercato, il Real Madrid fissa il prezzo

Intanto, un'ulteriore conferma arriva anche da Nuno Luz, giornalista della televisione portoghese Sic e uno dei massimi conoscitori di Cristiano Ronaldo, intervistato da Radio Marca:

Ha deciso di non tornare a giocare in Spagna. Lui ritiene che sia stato trattato male in questa vicenda e che nessuno lo abbia difeso. Ha fatto le cose nella massima legalità e così la sua volontà è quella di trovare un nuovo club. Non si sente tutelato dal Real Madrid. Di questo problema con il fisco non dovrebbe occuparsene lui, ma la società.

Luz dice di non voler approfondire l'argomento per rispetto di CR7, poi però si lascia andare ad altri particolari:

Con la "Legge Beckham" del 2005 (un decreto legge che prevedeva un'aliquota di tassazione ridotta per i lavoratori stranieri in Spagna con redditi superiori ai 600mila euro annuali, ndr) era stato trovato un compromesso affinché parte dei soldi fossero coperti in altri modi. Cristiano è incazzato per questo, perché non è un suo problema, ma del club. Gli piace la Spagna, vive in una città perfetta come Madrid, ha una compagna spagnola. Ma non si sente tutelato.

Il Real Madrid sta prendendo atto di questo pensiero del portoghese e - nella logica di sempre del club secondo la quale nessuno deve restare contro voglia - ha stabilito il prezzo: 400 milioni di euro, questo il valore di calciomercato per chiunque volesse acquistare Cristiano Ronaldo. Manchester United e Paris Saint-Germain, nel caso, dovranno rompere parecchi salvadanai.