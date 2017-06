Arriva per 41 milioni, mai il Bayern Monaco aveva pagato tanto per un singolo giocatore. Il record precedente erano i 40 milioni spesi per Javi Martinez nel 2012.

3 ore fa

Il più costoso di sempre. Nella storia di uno dei club più vincenti di sempre. Il Bayern Monaco ufficializza l’acquisto di Corentin Tolisso per 41,5 milioni di euro (con i bonus si può arrivare a 47,5). Mai i bavaresi avevano sborsato tanto per un singolo giocatore. Battuto il record di Javi Martinez, pagato 40 durante il calciomercato del 2012. Il francese, che andrà a sostituire Xabi Alonso, ha firmato un contratto fino al 2022.

Tolisso è il terzo colpo del Bayern Monaco in questo calciomercato dopo Niklas Süle, Sebastian Rudy e Serge Gnabry. Ma chi è questo ragazzo di 22 anni che dovrà sostituire Xabi Alondo? Corentin nasce nella periferia di Lione, ma il padre e togolese. Proprio il Togo ha provato a lungo a convocarlo, ma lui ha sempre aspettato la Francia, con cui ha esordito lo scorso maro nell’amichevole con la Spagna.

Arrivato a Lione a soli 13 anni, ha esordito in Ligue 1 nel 2013-14. Già dalla stagione successiva è diventato un punto di forza del club: giocò tutte le partite del campionato, solo in due di queste non restò in campo per 90 minuti. In questa stagione ha indossato anche la fascia di capitano, ma sempre a partita in corso. Nessun centrocampista centrale, nei primi 5 campionati d’Europa, ha segnato tanto quanto lui nel 2016-17. Un gol lo ha realizzato anche in Europa League contro la Roma.

La prima scelta del Bayern Monaco per questo calciomercato era Marco Verratti. I bavaresi hanno provato a prenderlo offrendo 55 milioni al Psg, ma il club francese chiede quasi il doppio. I campioni di Germania hanno quindi virato su Tolisso, con il quale hanno chiuso in pochi giorni. C’è anche un retroscena davvero curioso sul giovane francese. Perché un anno fa era ad un passo dal trasferimento al Napoli.

Sarebbe stato un colpo clamoroso per il club di Aurelio De Laurentiis. Un colpo che avrebbe impreziosito ulteriormente il calciomercato dei partenopei. Alla fine però Tolisso decise di restare a Lione. E il motivo è quasi paradossale: è stato spaventato dalla serie tv Gomorra. Lo ha confermato qualche mese fa il procuratore del giocatore, Frediric Guerra, a Radio Kiss Kiss:

Qualcuno ha creato timori in Tolisso sulla città di Napoli e lo stesso discorso vale per Gonalons. Qui si vede anche Gomorra e questo può aver influito.

E il rammarico aumenta un anno dopo, ora che Tolisso è il più costoso di sempre. Nella storia di uno dei club più vincenti di sempre. Ora che Tolisso a un club storico come il Bayern Monaco.