Per omaggiare l'attaccante spagnolo pronto a convolare a nozze con Alice Campello, il rapper torinese Rayden ha scritto un pezzo dal titolo "Vamos Alvaro".

9 ore fa di Roberto Marchesi

Alvaro Morata e Alice Campello finalmente sposi. Dopo la proposta in teatro e anni di esultanza con la mano a formare la A, il bell'attaccante del Real Madrid si toglierà definitivamente dal mercato dei sentimenti.

Conosciutisi a Torino, i due si sposeranno in Italia e non mancheranno ospiti del mondo dello sport e della musica; tra loro anche il rapper torinese Rayden - al secolo Marco Richetto - grande amico di Alvaro e membro della storica crew torinese dei OneMic.

Proprio Rayden, in vista delle nozze, ha voluto omaggiare l'attaccante spagnolo con un pezzo dedicato alla coppia dal titolo "Vamos Alvaro". Per il momento si va a nozze, dove si andrà a giocare l'anno prossimo ancora non si può dire, ma per una volta il mercato può attendere.

Rapper, autore e compositore torinese, Rayden vanta una carriera di 7 dischi ufficiali, prodotti da FABRI Fibra, Fedez e J Ax. Nella canzone dedicata all'amico Alvaro Morata, conosciuto negli anni juventini dello spagnolo, c'è anche uno skit vocale del giocatore. Un regalo unico che testimonia la stima e l'amicizia che lega i due.