Nella federazione nipponica New Japan Pro Wrestling si è disputato quello che il giornalista Dave Meltzer ha definito l'incontro più bello di tutti i tempi

2 ore fa di Daniele Minuti

Il 3 giugno del 2017 è una data che entra di diritto nella storia del wrestling. Il match disputato nella federazione giapponese della New Japan Pro Wrestling (la più grande del mondo dopo il colosso americano della World Wrestling Entertainment), fra Kazuchika Okada e Kenny Omega, è stato definito come il migliore della storia.

Un giudizio che arriva direttamente da Dave Meltzer, uno dei giornalisti più competenti e rispettati nel campo del pro wrestling e delle arti marziali miste, nonché editore della Wrestling Observer Newsletter, giornale sul quale pubblica da quasi 35 anni i voti che assegna ai singoli incontri tenutisi nel corso della settimana.

Il match fra il giapponese Okada e il canadese Omega per il titolo dei pesi massimi IWGP (acronimo di International Wrestling Gran Prix) è terminato con un pareggio per via del raggiungimento del limite massimo di tempo fissato a 60 minuti, risultato con il quale il campione Okada ha mantenuto la cintura anche senza aver sconfitto il suo avversario. L'incontro è stato immediatamente definito un classico e uno dei migliori di ogni tempo.

Dave Meltzer è da decenni una delle personalità più influenti del mondo del giornalismo sportivo: a lui si deve la diffusione della valutazione dei match di wrestling e arti marziali miste con il sistema delle stelle. Meltzer infatti assegna periodicamente voti agli incontri che vengono disputati in settimana, da un minimo di -5 stelle, che rappresentano il peggio mai visto, fino a 5 stelle che simboleggiano l'eccellenza assoluta della performance. Nella storia, i tre match che fecero "saltare il banco" rispetto al classico metro furono quelli fra Ric Flair e Ricky Stembot del 1989 (non trasmesso in televisione), fra Mitsuharu Misawa e Toshiaki Kawada disputato nel 1994 e proprio un match fra Kenny Omega e Kazuchika Okada dello scorso 4 gennaio. Questi match sono gli unici che possono vantare l'incredibile valutazione di 6 stelle su 5.

Ma l'incontro tenuto lo scorso 3 giugno fra Okada e Omega all'evento NJPW Dominion è riuscito addirittura a superarli. Nell'edizione odierna della Wrestling Observer Newsletter, Meltzer ha assegnato al match una valutazione di 6,25 stelle, valutandolo ufficialmente come il migliore di ogni tempo. Nel suo podcast ufficiale aveva già chiarito che a suo avviso i due erano riusciti a superare la loro splendida performance dello scorso gennaio all'evento Wrestle Kingdom 11, in cui sconvolsero il mondo del pro wrestling con un incontro fantastico durato ben 46 minuti, terminato con la vittoria del campione Okada sullo sfidante Omega.

Per questo, la rivincita fra i due atleti era presentata come uno degli eventi più attesi della storia della federazione, e a quanto pare è riuscito a rispettare perfettamente le attese. I due wrestler si sono dati battaglia riuscendo a tenere un ritmo spaventosamente alto per tutti i 60 minuti della contesa, terminata con il disperato tentativo di schienamento non riuscito del campione sullo sfidante. Entrambi i lottatori dopo la fine dell'evento erano letteralmente stremati: lo stile dei match in Giappone è sensibilmente più duro e faticoso rispetto agli standard noti nel wrestling americato, caratterizzato da manovre più "stiff", termine gergale con cui si descrivono i colpi portati in maniera più realistica e pesante nei confronti dell'avversario.

Ora i fan di wrestling di tutto il mondo si aspettano un terzo incontro per chiudere degnamente una trilogia che rischierebbe di segnare la storia della disciplina. La decisione sarà presa dai "booker" della NJPW, cioè i creativi a cui è assegnato il compito di decidere risultati dei match e proseguimento delle rivalità. Ma gli appassionati pretendono l'ultima battaglia fra due dei migliori wrestler al mondo, con Okada che è campione IWGP da ormai un anno e Omega che nel giro di 18 mesi è diventato uno dei lottatori più famosi del pianeta.