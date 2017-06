Max Holloway, campione pesi piuma UFC, fa chiarezza riguardo al match con José Aldo, confermando la tesi legata al blocco mentale del brasiliano.

5 ore fa di Massimiliano Rincione

Il match tra Max Holloway e José Aldo è stato forse quello che più di tutti ha destato sgomento nella card di UFC 212. Il fighter hawaiano si è infatti laureato campione indiscusso della categoria pesi piuma, dominando un campione a sua volta dominato come solo un certo Conor McGregor seppe fare al tempo. Paradossale lo svolgimento dell'incontro, con Aldo in palla e vincente nei primi due round grazie ad uno striking assai aggressivo e fantasioso. Poi, sul finire della seconda ripresa, la svolta: Holloway comincia a deridere il brasiliano, a provocarlo. Emblematica la reazione del beniamino di casa, bloccatosi come di fronte ad un fantasma. Chissà che Aldo non sia stato assalito dai ricordi, con lo spettro della sconfitta di Conor McGregor che potrebbe aver scalfito la fin lì ottima prestazione del precedente campione. Una cosa è certa: il match contro l'irlandese ha cambiato "Scarface" per sempre.

Nessun pericolo però: il prosieguo della carriera di Aldo non è in discussione. Il brasiliano ha già reso nota la sua volontà nel tornare al più presto. Onori ed oneri di un'eredità pesante come quella dell'ex campione graveranno adesso sulle giovanissime spalle del venticinquenne Max Holloway, che ha mostrato una superiorità senza eguali all'interno delle 145 libbre attuali.

Il blackout in occasione del match con Holloway tuttavia c'è stato, e si è palesato agli occhi dei più attenti tra fans e addetti ai lavori. Ipotesi questa portata avanti anche dallo stesso "Blessed" nel corso di una intervista a MMA Hour, attraverso la quale il neo-campione ha dato la sua chiave di lettura dell'incontro.

All'inizio dell'incontro, è riuscito a rispondere ad ogni mio attacco. Riusciva a contrattaccare in maniera fulminea, qualsiasi cosa facessi. Poi, ad un certo punto, ho notato una cosa. Mi son detto: "Bene, s'è fermato". L'ho stuzzicato, portando in aria le mani per una manciata di secondi. Aldo, per tutta risposta, non ha fatto nulla. Al che ho rifatto nuovamente la stessa cosa, ma la reazione è stata la stessa. Il tutto mi ha infine fatto giungere ad una conclusione: quel ragazzo non voleva combattere! Io sono un giocatore di scacchi. Conosco i loro gameplan. Aldo è stato uno dei GOAT, ma è giunto il momento propizio per la nuova generazione di fighter. Siamo qui, e siamo arrivati per restarci. Le MMA sono uno sport in continua evoluzione, e se non segui il passo resti inevitabilmente indietro. Ecco, personalmente cerco di sprintare continuamente!

UFC: Holloway vs Edgar o Swanson?

Non è ancora chiaro chi sarà il prossimo avversario del neo-campione pesi piuma UFC Max Holloway. Da un lato vi è infatti Frankie Edgar, reduce da due vittorie consecutive ma sconfitto a UFC 200 dal sopraccitato José Aldo. Dall'altro vi è invece Cub Swanson, anch'egli forte di un ottimo filotto e la cui ultima debacle arrivò proprio per mano di Holloway. Proprio quest'ultimo match-up potrebbe essere quello stilisticamente più interessante, con la promotion che avrà modo di valutare la miglior difesa titolata possibile nel corso dei prossimi mesi.