Mike Winkeljohn, coach di Jon Jones, ne è certo: il suo assistito batterà ancora più nettamente Daniel Cormier.

3 ore fa di Giovanni Bongiorno

UFC 214 è sempre più vicino e l'interesse per il tanto atteso rematch fra il campione Daniel Cormier e lo sfidante Jon Jones si fa sempre più alto. Dopo tutte le questioni da UFC 197, passando per UFC 200, finalmente il match è davvero alle porte.

Cormier ha già difeso il titolo due volte, dopo averlo conquistato contro Anthony Johnson: una volta contro Alexander Gustafsson, una volta contro il già citato Johnson.

Il coach di lunga data di Jones, Mike Winkeljohn, gode di ciò che vede durante il camp del suo assistito. Ne ha parlato a The MMA Hour.

Jones vs Cormier a UFC 214

Sta andando tutto alla grande, Jones viene ogni giorno col sorriso stampato in faccia. Vi dirò una cosa: Jon sta sperimentando nuovi modi - ha continuato Wink - di colpire. Riesce ad arrivare alla corta distanza senza problemi, misura le gomitate al volto dei compagni e si ferma, sorridendo. Ha nuove armi che potrebbero risultare ancora più insidiose per Cormier.

Jones ha già sconfitto Cormier a UFC 182, a gennaio 2015, per decisione unanime, portando il conteggio delle sue difese titolate a otto. Fu la prima sconfitta nella carriera di Cormier. La vittoria confermò Jones come uno dei più grandi di sempre nel mondo delle MMA.

Jon Jones colpisce Cormier con un montante durante il loro match

Ha combattuto una sola volta, dal dopo UFC 200, titolo ad interim in palio, contro Ovince St. Preux, in una delle peggiori uscite di "Bones", che comunque è venuto fuori alla distanza, senza mai rischiare e provocando la rottura del braccio all'avversario. Jones ha manifestato un leggerissimo rallentamento, ma anche un incremento della forza davvero notevole.

Jon Jones colpisce con un calcio circolare Ovince St. Preux

Purtroppo per lui però, le cose non sono andate come desiderava all'esterno della gabbia. Le disavventure con la legge non gli hanno permesso di dedicarsi a tempo pieno all'allenamento, ma adesso Jones sembra aver ritrovato la serenità. Ad oggi in molti considerano "Bones" il vero campione di categoria, e quale occasione migliore di un rematch per dimostrarlo? Coach Winkeljohn ha rilasciato altre dichiarazioni:

Adoro il fatto che Jon possa combattere direttamente per la cintura. Non credo debba fare alcun match di rientro per affrontare Cormier. Rispetto molto Daniel, credo sia un buon match per Jon; la prima volta DC non è riuscito a portarlo a terra, Jon invece c'è riuscito con lui. Lo ha battuto su tutti i fronti, credo questo giochi a nostro favore, quella notte. Cambieremo ovviamente alcune cose e faremo sì che DC cada di nuovo.

Il coach ha poi aggiunto che la fiducia di Jones nel conquistare la cintura, farà il resto.

Tutti quanti sono una minaccia. Ma Jon studia molto, trova metodi per risolvere tutto. Ha guardato molte volte il primo match, ha studiato così tanto che è già venuto a capo di molti aspetti. Si comporterà nella stessa maniera. E a me sta benissimo.

Inizialmente White aveva detto che non avrebbe mai più dato l'opportunità a Jones di combattere in un main event. Ma come successo più volte, ha poi ritrattato. La preoccupazione ovviamente nel camp di Jones, fra compagni e coach, esiste. Ma Winkeljohn ha già parlato con Bones.

Ci ho parlato. Sono sicuro, anzi più che altro spero, che anche gli altri coach ci abbiano parlato e spero che mantenga la retta via. Solo Jon Jones può battere Jon. E stavolta è rimasto concentrato sul training camp e sulle cose da fare. Quindi questo dovrebbe risultare un grandissimo match per lui.

Jones affronterà Cormier nel main event di UFC 214, il 29 luglio all'Honda Center di Anheim, California.