Sauro Tomà si porta nel cuore la tragedia di Superga come unico sopravvissuto, mentre Comunardo Niccolai è il maestro delle autoreti: due storie diverse, ma entrambe particolari.

1 condivisione 0 stelle

9 ore fa di Alessandro Menghi

Destini differenti, così come le carriere e gli anni in cui si sono dedicati al calcio professionistico. Anche le squadre per le quali hanno giocato sono diverse, eppure le storie di Comunardo Niccolai e Sauro Tomà riescono ad avere qualcosa in comune. Uno per un motivo e uno per un altro, saranno ricordati a lungo.

Innanzitutto erano entrambi difensori. Tomà era un apprezzabile terzino destro, che allo Spezia coprì anche il ruolo di libero. Niccolai, invece, guidò per molti anni la difesa del Cagliari per poi terminare la carriera prima in un club statunitense, poi al Perugia e al Prato.

Fin qui nulla di eccezionale, ma siamo solo all'inizio. Già se accostiamo il nome di Tomà a quello del Grande Torino, il racconto diventa più interessante. Se poi aggiungiamo pure la tremenda strage di Superga del 4 maggio 1949, allora sfioriamo i confini del mito. E che dire di Niccolai? Le sue abilità tecniche hanno messo in difficoltà più i propri compagni - sopratutto il portiere - che gli avversari. Strane coincidenze e goffi interventi l'hanno reso celebre.

Sauro Tomà: il sopravvissuto

La sua storia è incredibile, da brividi. Sauro Tomà nasce nel 1925 a Rebocco, paesino vicino alle Cinque Terre liguri, nei pressi di La Spezia. La sua vita è segnata prima dalla guerra che stravolge il mondo nel 1939, durante la quale Sauro si dà da fare nel cantiere navale spezzino, poi dall'opportunità colta al volo di giocare in una delle squadre più forti e leggendarie di sempre: il Grande Toro.

Sauro Tomaà (a sinistra), il sopravvissuto del Grande Toro

È il Torino del capitano Valentino Mazzola, fratello di Sandro e Ferruccio, del quale Tomà diventa grande amico e fedele compagno di squadra. Coi granata rimarrà dal 1947 al 1951, sommando 77 presenze, ma è la stagione 1948-'49 che stravolge la vita del difensore ligure. Dopo aver vinto lo Scudetto l'anno prima, nel campionato successivo un brutto infortunio al menisco - problema che poi lo porterà al ritiro a soli 30 anni - lo tiene lontano dai campi per molto tempo.

Foto di squadra del Grande Torino

Anche senza di lui, il Torino è lanciatissimo verso la vittoria del quinto campionato di fila (senza considerare l'interruzione nel 1944) e il 4 maggio del 1949 tutto il gruppo è di ritorno da Lisbona, dove i granata avevano disputato un incontro amichevole contro il Benfica. Sauro non è riuscito a tornare in forma per quella partita, accusando ancora qualche fastidio, ed è rimasto a Torino evitando così di sobbarcarsi le fatiche del viaggio. Il 4 maggio, sulla strada di ritorno verso casa, nota una folla davanti alla sua abitazione. Si avvicina e vede che molti stavano piangendo, compresa sua moglie. Un amico gli comunica la tragica notizia: l'aereo Fiat G-212, sul quale volava il Grande Torino, si era schiantato contro i muraglioni di sostegno del giardino della basilica.

Lo schianto del G-212 che non lasciò scampo ai giocatori del Torino

Il Torino non c'era più e l'unico sopravvissuto della squadra era proprio lui, Sauro Tomà. Velocemente si sparge la voce: "Tomà è vivo! Tomà è vivo!". Da lì un altro mito di Superga, quello legato ai miracolati superstiti. Oltre al terzino spezzino, si erano salvati alla sciagura anche il Presidente Novo, che non era partito perché ammalato, e il celebre radiocronista Nicolò Carosio.

Oggi Tomà viene ricordato come "l'unico sopravvissuto" di quel magico Torino. Il destino ha voluto dividerlo dagli amici più cari, concedendogli l'amara fortuna di rimanere in vita. Forse Sauro avrebbe preferito stare con i suoi compagni di sempre, ma ora ha un compito importantissimo: custodire le memorie, gli attimi, i sorrisi e i gol di quella squadra, che tanto abbiamo amato e che mai dimenticheremo grazie al "sopravvissuto".

La mia vita è stata un rincorrere il Toro. Forse anche la leggenda. Adesso abito a pochi metri dal Filadelfia. Raccontare e ricordare. E ancora raccontare: il destino dei sopravvissuti.

Comunardo Niccolai: specialista degli autogol

In generale, durante i novanta minuti i portieri devono tenere d'occhio gli attaccanti più forti per anticiparne le giocate o per stopparli provvidenzialmente. Questa è la normalità, ma a volte capita di stare attenti ai propri di compagni e spesso questo neanche basta. Già, perché un rinvio maldestro, un intervento in ritardo o la punta di uno scarpino al posto sbagliato nel momento sbagliato possono rivelarsi fatali per chi protegge la porta. È esattamente il caso di Comunardo Niccolai, specialista degli autogol non troppo amato, per questo, dai portieri.

Niccolai oggi è osservatore per la Nazionale italiana, ma in passato è stato un roccioso difensore e un allenatore. Ai tempi del Cagliari ricopriva il ruolo di stopper e proprio con i sardi ha conquistato lo storico scudetto della stagione 1969-1970. Era un buon giocatore, tanto che ha accumulato qualche presenza anche con l'Italia ai Mondiali del '70. Purtroppo per lui, però, oggi lo ricordiamo soprattutto per quegli incredibili autogol: dalla distanza, di testa in tuffo e addirittura anche di proposito dopo che aveva frainteso un fischio dell'arbitro.

L'attimo in cui Niccolai beffa Albertosi, spedendo nella propria porta il pallone contro la Juventus

Un incubo per i propri compagni di reparto che oltre a marcare stretto l'avversario di turno, dovevano anche pensare una "marcatura" per Niccolai. L'estremo difensore di quel Cagliari scudettato, Ricky Albertosi, era terrorizzato dalla sua presenza in campo. Prevedere la prossima potenziale autorete diventava compito arduo. Nonostante ciò, i due erano molto amici: possiamo dire che Albertosi, alla fine di tutto, l'abbia anche perdonato. Quella degli autogol è una vera e propria arte, bizzarra e surreale ma che frequentemente trova ispirazione durante le partite. Comunardo Niccolai ne era un fantastico appassionato e lo ricordiamo anche per questo, sorridendo un po' e forse invidiandolo perché un "talento" del genere è più unico che raro.