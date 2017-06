L'atmosfera peggiore si respira all'Emirates e al London Stadium. Sul podio l'ormai scomparso White Hart Lane insieme agli impianti di Swansea e Liverpool.

Modernità non è sempre sinonimo di bellezza, almeno per quanto riguarda il calcio. È questo quanto si evince dal risultato del sondaggio lanciato la scorsa settimana dal sito footballgroundmap.com, che chiedeva ai tifosi di votare gli stadi della Premier League inglese in base a 6 diversi fattori: l'atmosfera, cibo e bevande, la sicurezza, le infrastrutture, la posizione e la visuale.

La classifica finale evidenzia ancora una volta come gli stadi più moderni siano senza dubbio delle ottime strutture dal punto di vista architettonico, ma carenti di qualsiasi tipo di connessione tra il pubblico e i giocatori. Se infatti da una parte in testa alla classifica troviamo l'ormai scomparso e compianto White Hart Lane, sul fondo stazionano due degli stadi di più recente costruzione di tutta la Premier League: l'Emirates Stadium e il London Stadium.

Lo stadio dell'Arsenal, che paradossalmente è primo nella classifica generale, grazie alle alte votazioni ricevute su tutti gli altri campi, è secondo solo al vecchio impianto del West Ham per la qualità dell'atmosfera che si respira al suo interno. Le tribune lontane dal campo, il prezzo dei biglietti e il conseguente imborghesimento del pubblico, composto ora in buona parte da turisti e curiosi, ha impedito alle tifoserie dei due club di ricreare quel clima che si aveva la fortuna di respirare nei vecchi impianti (Highbury e Upton Park) e che hanno sempre rappresentato un tratto distintivo per entrambe le realtà londinesi.

Premier League, la classifica degli stadi secondo i tifosi

Con White Hart Lane quasi totalmente demolito, andrebbero tenuti in considerazione gli altri stadi classificati nella parte alta della classifica (sempre per quanto riguarda l'atmosfera). Al secondo posto troviamo sorprendentemente il Liberty Stadium, casa dei gallesi dello Swansea, mentre sull'ultimo gradino del podio il leggendario Anfield, casa del Liverpool. Chiudono la top 5 il The Hawtorns (WBA) e il St. Mary (Southampton).

Dando uno sguardo alla classifica generale invece, quella che tiene in considerazione la media di tutti e 6 i fattori presi d'esame, la situazione è totalmente capovolta. Emirates Stadium e Old Trafford (rispettivamente al 19° e 18° posto in fatto di atmosfera) si posizionano al primo e secondo posto, seguiti a poca distanza dall'Etihad Stadium (Manchester City), Anfield, Stamford Bridge (Chelsea) e White Hart Lane (Tottenham).

Fanalino di coda l'ormai decadente Selhurst Park, lo stadio di casa del Crystal Palace. Sebbene venga ritenuto uno dei migliori per quanto riguarda il clima ricreato dai suoi tifosi durante i match casalinghi delle Eagles, a spaventare sono quasi tutti gli altri fattori. Dalla visuale, ostruita in alcuni settori dai pali portanti della tribuna, alla posizione, scomoda da raggiungere e mal servita dai mezzi pubblici, passando per le infrastrutture, (l'impianto è molto vecchio e necessiterebbe di una ristrutturazione totale): veri e propri handicap per uno stadio della lega più ricca e seguita al mondo.