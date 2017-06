Lo Special One professore per un giorno all'università di Scienze Motorie di Lisbona: alla lavagna i retroscena tattici della vittoria dell'Europa League

5 ore fa di Luca Guerra

Come si vince l'Europa League? La risposta l'ha fornita direttamente José Mourinho, docente d'eccezione per un giorno: lo Special One è stato protagonista di una lezione speciale all'università di Scienze Motorie di Lisbona, dove è stato ospite del master High Performance Football Coaching. Tra i temi trattati, i retroscena che hanno fruttato lo scorso 24 maggio la vittoria della Coppa al Manchester United, vittorioso in finale per 2-0 sull'Ajax.

Nel match giocato alla Friends Arena di Stoccolma, a fissare il risultato sul definitivo 2-0 erano state le reti di Fellaini, aiutato da una deviazione di Sanchez, e Mkhitaryan. Grazie al successo in terra svedese, il Manchester United aveva conquistato la prima Europa League della sua storia, arricchendo una bacheca che già conteneva su scala internazionale tre Champions League (o Coppe dei Campioni), a una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, una Intercontinentale e un Mondiale per club, mentre per Mourinho si era trattato del quarto trofeo continentale, dopo le due Champions (vinte con Porto e Inter) e la Coppa Uefa, sempre con il Porto.

Il successo ha regalato agli inglesi anche la partecipazione diretta alla fase a gironi della Champions League 2017-2018 ed era stato figlio di una prova ordinata tatticamente e astuta negli ultimi 20 metri. Mourinho ha tenuto a Lisbona una lezione nella quale ha svelato i segreti di come si prepara tatticamente una partita, prendendo come riferimento proprio il 2-0 inflitto ai Lancieri di Amsterdam: un’analisi riportata nei suoi passaggi chiave dalla rivista portoghese Tribuna Expresso. Fondamentale è stato lo studio del possesso palla avversario, neutralizzato già all'alba dell'incontro:

Ho guardato otto partite dell'Ajax prima della finale. Dopo circa 10 minuti ho detto al mio assistente Rui Faria che avevamo la partita in tasca.

Tribuna Expresso José Mourinho tiene una lezione agli studenti dell’Università di Scienze Motorie di Lisbona

Pressing feroce e studio dell'avversario: così Mourinho e lo United hanno vinto l'Europa League

Nella vittoria del Manchester United sull'Ajax, c'è tutta la preparazione tattica di Mou: rispetto per l'avversario e capacità di adattarsi al gioco della squadra che si ha di fronte, anche a costo di non offrire uno spettacolo esteticamente godibile.

Quando siamo consapevoli delle nostre debolezze, riusciamo a preparare meglio la gara. L'analisi degli avversari è fondamentale perché è inevitabile che il modo in cui giochiamo sia influenzato da come giocano le squadre rivali.

In particolare, Mourinho ha spiegato agli studenti portoghesi di aver messo nel mirino la manovra avviata dai due difensori centrali dell'Ajax, Davinson Sanchez e il giovanissimo Matthijs de Ligt.

Volevamo bloccare l'uscita della palla pressando De Ligt, il loro centrale di difesa più abile nell’impostazione. Li abbiamo costretti a giocare su Davinson Sanchez, con Fellaini alto e Pogba e Herrera a coprirgli le spalle: non avevano il passaggio corto tra le opzioni utilizzabili e spesso Sanchez è stato costretto a lanciare lungo.

José Mourinho solleva l'Europa League 2016/2017 vinta con il Manchester United

Nei giorni prima della partita, Mourinho aveva spiegato di aver volutamente snobbato la Premier League negli ultimi turni per concentrarsi al meglio sull’Europa League, integrando le sessioni di allenamento dei suoi calciatori con approfonditi dossier video realizzati per studiare e neutralizzare l’Ajax. Una tattica fruttuosa, che ha annullato talenti come Davy Klaassen e Kasper Dolberg: lo Special One ha anche rivelato un simpatico retroscena riguardante le qualità tecniche del centrale difensivo Chris Smalling.

Ho anche scherzato con Smalling: con i tuoi piedi, non siamo sicuri di giocare palla dietro.

Per conquistare il terzo successo stagionale dopo il Community Shield e la Coppa di Lega, ha concluso Mourinho, è stata fondamentale la cattiveria agonistica. Quella che i suoi calciatori hanno dimostrato, abbinata a grande umiltà.

L'Ajax è abile a recuperare la palla alta, quindi ho spiegato ai miei che non potevamo giocare la palla in uscita dalla difesa sui centrocampisti. Abbiamo allargato il gioco: questo gli ha permesso di non recuperare palloni, alla fine la nostra tattica ci ha permesso di avere la meglio su di loro.