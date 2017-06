Il nuovo allenatore nerazzurro ha parlato di calciomercato, della rosa attuale e degli avversari, chiudendo con una battuta sul tecnico ora allo Jiangsu Suning.

1 condivisione 0 stelle

39 minuti fa di Alberto Casella

Luciano Spalletti è ora a tutti gli effetti il tecnico dell'Inter, con gli onori e gli oneri del caso. Non pochi questi ultimi, soprattutto da qualche anno a questa parte in casa nerazzurra. Se arrivi a occupare l'ufficio della Pinetina che Mourinho fece rivoltare come un calzino, sai già a che cosa vai incontro.

Il tecnico toscano nei suoi primi giorni ad Appiano Gentile ha parlato tanto di modulo, il prediletto 4-2-3-1, che è poi quello che già utilizzava Stefano Pioli - nulla di nuovo sotto il sole, dunque - mentre sul calciomercato è rimasto più abbottonato di un cappotto in inverno:

Gli acquisti non vanno assolutamente sbagliati.

Si è districato bene sui giocatori della rosa attuale, lodando Icardi e Joao Mario - "un giocatore offensivo che aiuta anche a mantenere il controllo del gioco" ha detto del portoghese - e persino Nagatomo - "una bravissima persona", sic - e ha persino trovato modo di rendere omaggio alla Juventus:

I bianconeri a volte sono oggetto di cattiverie gratuite solo perché sono forti.

5 Facebook Twitter Pinterest Spalletti Inter 1

Facebook Twitter Pinterest Spalletti Inter 2

Facebook Twitter Pinterest Spalletti Inter 3

Facebook Twitter Pinterest Spalletti Inter 4

Facebook Twitter Pinterest Spalletti Inter 5

Chiudi 1 di 5

Inter, Spalletti: "Capello al mio posto? Non ho nemmeno cominciato..."

Detto poi che vuole riportare l'Inter al ruolo che le compete nella storia, Spalletti ha retto bene anche alle domande che insinuavano che il suo non fosse il primo profilo testato dal club:

Davanti a me ce n'erano anche più di due, va bene, ma non me ne frega niente. Io qui ci sto bello rilassato.

Spalletti all'Inter: "Ci sto bello rilassato"

Ma l'Inter del dopo-Mourinho si è già sbranata una decina di allenatori, quattro solo nell'ultimo anno, Spalletti lo sa, ma qualcuno, ed ecco gli oneri di una delle panchine più scomode della Serie A, è arrivato ad adombrare che Fabio Capello allo Jiangsu Suning possa diventare per lui una specie di spada di Damocle:

Capello al mio posto? Suvvia, è il primo giorno che sono qui, non entriamo già in queste piccole polemiche. Dobbiamo iniziare a lavorare, poi ci sarà il tempo per qualche confronto e qualche rettifica.

Spalletti: "Capello al mio posto? Non ho nemmeno cominciato..."

E, dopo confronti e rettifiche, i tifosi sperano anche in qualche trofeo: l'ultimo fu la Coppa Italia vinta con Leonardo nel 2011.