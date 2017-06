"Gravissimo danno cerebrale" per la 38enne, vittima di infarto da schiacciamento negli scontri di sabato 3 giugno a Torino durante la finale di Champions League.

3 ore fa di Luca Guerra

A distanza di 12 giorni dalla drammatica notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, quando il cedimento di una ringhiera della scala del parcheggio nel cuore di piazza San Carlo, dove migliaia di persone stavano assistendo alla proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, Torino si prepara a piangere una vittima. Si tratta di Erika Pioletti, 38enne ricoverata in condizioni disperate all’ospedale cittadino San Giovanni Bosco.

La donna, originaria di Beura Cardezza, paese al confine con la Svizzera e distante pochi chilometri da Domodossola, in provincia di Verbania, era stata vittima di un infarto da schiacciamento nel corso degli incidenti, che avevano provocato 1527 feriti complessivi. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dai primi minuti successivi ai soccorsi. Erika era in piazza San Carlo per seguire la partita con il suo compagno, tifoso della Juventus: anche l’uomo aveva riportato lievi ferite, causate dalla calca. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è tornata anche questa mattina, come avvenuto ogni giorno dal 4 giugno, a far visita alla donna, intrattenendosi con i familiari e il personale medico.

Le ultime ore hanno visto le condizioni della Pioletti aggravarsi, fino ad annullare di fatto le speranze. A confermarlo è l’agenzia Ansa, che cita fonti sanitarie:

Gli esami effettuati hanno accertato un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima. Pertanto purtroppo ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile.

Il caos si era verificato sul punteggio di 3-1 per il Real Madrid, per uno scoppio che aveva generato il panico, al quale era seguito il crollo di una ringhiera: i tentativi di fuga della gente presente in piazza in circa 30mila unità, con tantissimi tifosi che avevano cercato di dirigersi verso i portici di piazza San Carlo, avevano provocato incidenti e ferimenti. Ad aggravare la situazione era stato il movimento della folla presa dal panico e dalla psicosi da attentato terroristico.

Dopo gli incidenti, erano risultati 8 i feriti più gravi, giunti negli ospedali di Torino in codice rosso. La procura del capoluogo piemontese ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto avvenuto. In attesa che la legge faccia il suo eventuale corso, Torino si prepara a piangere Erika Pioletti, vittima di una serata di sport trasformata in tragedia.