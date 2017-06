Il beach volley arriva sul canale 204 della piattaforma SKY con il campionato italiano 2017.

3 ore fa

FOX Sports trasmetterà tutte le sei tappe in programma: cinque, compresa la Coppa Italia, più le finali. Il primo appuntamento del torneo tricolore si terrà a Vieste (23-25 giugno), per poi spostarsi a Cervia (7-9 luglio), Mondello (21-23 luglio), Casal Velino (4-6 agosto) e Caorle (25-27 agosto), dove in palio ci sarà la Coppa Italia.

Come da tradizione lo Scudetto maschile e femminile verranno assegnati a Catania (1-3 settembre), teatro delle finali.In campo le migliori coppie maschili e femminili del Beach Volley italiano tra cui la coppia dello storico argento all’Olimpiade di Rio 2016 composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo.

Fox Sports trasmetterà le gare della domenica con due semifinali, una maschile e una femminile, e le due finali. Tutti i match saranno in diretta con il commento di Stefano Locatelli.