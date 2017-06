Dopo la conferma dell'incontro tra Floyd Mayweather e Conor McGregor, anche l'ex- campionessa dei pesi gallo, l'americana Holly Holm, si prepara a gustarsi l'evento dell'anno.

I combattimenti sono imprevedibili, tutto può succedere. Non vedo l'ora di vedere il duello, la lotta è lo sport più antico ma si evolve sempre e tu ti devi evolvere se sei un guerriero dentro. Che sia MMA, pugilato, altro, sarà sempre uno spettacolo per la gente. Ti seguiranno comunque. Ci saranno altri ibridi fra le arti marziali in futuro. Ma tutto può succedere in questo incontro