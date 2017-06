'The Journey/Hunter returns', la storia continua con tante novità: dalle personalizzazioni alla partecipazione di Cristiano Ronaldo. E il ragazzo lascerà la Premier League.

4 ore fa di Daniele Rocca

He's back. Alex Hunter è tornato. L'uscita di FIFA 18 il prossimo 29 settembre coincide anche con la seconda parte del viaggio. Con molte novità in serbo per proseguire la sua crescita calcistica: dalla Bundesliga alla Serie A, passando per la Liga. Dove giocherà il ragazzo prodigio?

Si chiamerà 'The Journey, Hunter returns': è la nuova modalità studiata dai programmatori dell'EA Sports per gli appassionati di FIFA 18. Il ritorno del giovane calciatore che è riuscito a realizzare il suo sogno: giocare in Premier League. Ma la storia continua.

Dopo un anno da protagonista nella massima serie inglese, per Alex Hunter è arrivato il momento di esplorare nuovi campionati. Tutto il mondo parla di lui. Ora è tornato per una seconda stagione. Ci sono tanti rumors che circolano in merito al suo futuro, e lui è pronto a partire.

Will he stay or will he go? The world is talking about @MrAlexHunter #FIFA18 https://t.co/NzeEc4Aick pic.twitter.com/NlxjDRDqHW — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 14, 2017

FIFA 18, il viaggio di Alex Hunter continua

Veloce, bravo intelligente e capace di grandi colpi. Lo descrivono così i grandi calciatori (quelli veri, ndr.): da Bonucci a Griezmann, da Muller a Cristiano Ronaldo. Sì, proprio lui. Oltre a essere sulla copertina del gioco, CR7 ha collaborato moltissimo nello sviluppo di FIFA 18. Uno dei consulenti principali per i tecnici della Electronic Arts. Inoltre in questa seconda stagione sarà possibile personalizzare Alex Hunter con nuove acconciature, magliette, tatuaggi ecc...

La nuova storia sarà divisa in capitoli, che termineranno al raggiungimento di determinati obiettivi imposti dal gioco. Servirà centrarli per andare avanti. Le decisioni che prederete durante il Viaggio saranno cruciali: da loro dipenderanno conseguenze positive o negative per la sua carriera.

Ma tutto parte da una grande domanda iniziale: in che squadra giocherà Alex Hunter? Dopo le vacanze estive in Brasile e un tour precampionato a Los Angeles, per l'attaccante inglese è arrivato il momento di decidere la prossima destinazione. Non è ancora dato sapersi quali siano i campionati in ballo, ma durante il video di presentazione si vede la prima pagina della Gazzetta dello Sport che parla del giovane talento. Molto più che un indizio.