Si è svolto a Oslo il tradizionale evento che ogni anno si ripete nel Municipio di Oslo alla vigilia dei Bislett Games

0 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Diego Sampaolo

La tradizione dello Strawberry Party fu inventata dallo storico organizzatore e politico Arne Haukvik, fondatore dei Bislett Games nel 1965 nell’anno del record del mondo dell’australiano Ron Clarke. Haukvik, diventato famoso per il suo caratteristico cappello di paglia, iniziò ad invitare atleti, dirigenti e giornalisti nel giardino di casa sua alla vigilia del meeting. Anche dopo la morte di Haukvik nel 2002, gli organizzatori dei Bislett Games hanno conservato la tradizione dello Strawberry Party in occasione della conferenza di stampa della vigilia nel Municipio di Oslo.

L’attesa del pubblico norvegese sarà tutta per i fratelli Filip e Jakob Ingebrigtsen. Il primo, campione europeo ad Amsterdam 2016 quattro anni dopo il successo del fratello Henrik (purtroppo assente per infortunio) sarà impegnato sui 1500 metri che concluderanno il meeting. Il sedicenne Jakob, considerato il fratello di maggiore talento della famiglia Ingebrigtsen, correrà in un Dream Mile speciale riservato ad atleti under 20 con l’obiettivo di migliorare il 3’58”07 recentemente realizzato a Eugene, con il quale ha stabilito il miglior tempo sulla distanza per un atleta della sua fascia di età.

Jakob andrà alla ricerca di un altro tempo al di sotto dei 4 minuti davanti al pubblico di casa.

Mi sento in forma. Gli allenamenti sono andati bene. Sono fiducioso e sono nella forma migliore della mia vita. Spero in un una buona gara e non vedo l’ora di correre davanti al pubblico di casa. La gara di Eugene non ha aumentato il peso delle aspettative. Molta gente ha parlato del mio grande risultato sui media ma rimango concentrato sul mio obiettivo di correre al meglio delle mie possibilità. La mia ambizione è correre i 1500m in 3’38” e disputare gli Europei Under 20 di Grosseto dove punto a vincere una medaglia. Per correre ai Mondiali di Londra mi servirà correre in 3’36” e sarà un traguardo molto difficile da raggiungere. Il vero obiettivo è rappresentato dagli Europei 2018 di Berlino

Filip affronterà avversari di rango come Elijah Manangoi, Silas Kiplagat, Ayanleh Souleiman e Abdelati Iguider.

Sarà una gara più dura rispetto a quella dei Mondiali per la presenza di tanti atleti keniani. Se non pioverà gli africani correranno davvero forte. L’obiettivo è rappresentato dai Mondiali di Londra. Prima correrò Gareggerò Domenica a Stoccolma prima di allenarmi in Svizzera. Voglio arrivare a Londra nella miglior forma possibile e provare ad entrare in finale. Se ci riuscirò cercherò di correre per una medaglia. Per correre i 1500 metri bisogna essere mentalmente forti ma bisogna avere anche fortuna. Due anni fa io e mio fratello corremmo nella stessa gara a Stoccolma e Jakob terminò la gara cinque secondi più lentamente di me. L’anno scorso abbiamo migliorato molto e dovrò continuare a migliorarmi per rimanere davanti a mio fratello

Un'altra gara di grande richiamo sarà il salto in alto maschile. Il meeting director Steinar Hoen, vincitore ai Bislett Games nel 1994, ha parlato delle aspettative su questa competizione che vedrà tre atleti capaci in carriera di volare oltre i 2.40m: Mutaz Essa Barshim, Bogdan Bondarenko e Derek Drouin.

Mi piacerebbe veder cadere il record del meeting di 2.37m stabilito nel 1989 da Javier Sotomayor

Mutaz Barshim ha parlato del livello sempre molto alto del salto in alto.

Non ho disputato la stagione indoor e ho avuto più tempo per preparare al meglio la stagione estiva. Ho disputato quattro gare finora e sono soddisfatto dei risultati raggiunti. Mi sento in buone condizioni di forma. La nostra specialità è una delle poche dove i migliori cinque si confrontano sempre in ogni meeting e questo permette di imparare sempre qualcosa di nuovo

Bogdan Bondarenko:

Sarà la mia prima gara della stagione e normalmente riesco a fare bene al debutto. L’aspetto più importante è rimanere in salute

Derek Drouin

Ho avuto una breve stagione indoor e sono contento di come è andata. In preparazione all’estate sono tornato a disputare un decathlon. Ho di nuovo buone sensazioni. Gare come quella di Oslo sono il modo migliore per preparare i Mondiali

La leggenda statunitense Edwin Moses sarà lo special guest del meeting che metterà di fronte molti dei migliori specialisti del momento. Il campione olimpico Kerron Clement ha parlato di Moses come di un modello da seguire. Durante la conferenza stampa erano presenti tre esponenti delle tre generazioni dei 400 ostacoli: il passato (Edwin Moses), il presente (Kerron Clement) e il futuro (Karsten Warholm)

Quando iniziai a correre i 400 ostacoli cercavo sempre di seguire l’esempio dei grandi campioni del passato come Edwin Moses, Kevin Young e Angelo Taylor analizzando i video delle loro gare. Ogni volta che corro cerco di visualizzare nella mia mente ogni singola gara e cerco di eseguire al meglio il mio piano

Edwin Moses ha parlato del segreto del suo successo.

Ero davanti rispetto ai miei avversari di allora a livello di preparazione e di metodologie di allenamento. Sono stato un modello da seguire per tante generazioni di atleti. Il mio segreto è sempre uscire dai blocchi per primo e correre come l’inferno fino alla fine

Karsten Warholm, la stella emergente dell’atletica norvegese, vivrà l’emozione di gareggiare per la prima volta contro i migliori specialisti del mondo davanti al pubblico di casa.

Mi hanno portato in giro per Oslo ma non mi ha riconosciuto nessuno per strada. Domani avrò circa 50 tra amici e parenti a seguirmi allo stadio

André De Grasse gareggerà per il secondo anno consecutivo a Oslo dopo il successo della passata edizione.

L’anno scorso disputai la mia prima gara a Oslo e rimasi ammirato dal fantastico pubblico del Bislett. Mi sono divertito molto e ho trascorso delle belle giornate in questa città. Posso scendere sotto i 10 secondi domani

Dafne Schippers, che compirà 25 anni proprio nel giorno dei Bislett Games, punta al secondo successo a Oslo sui 200 metri. La sprinter olandese ha parlato delle sue aspettative per i Mondiali di Londra.