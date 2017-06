La dirigenza inglese non avrebbe gradito il modo in cui il manager italiano ha scaricato Diego Costa. Di mezzo anche alcune divergenze sul mercato. Rapporto in crisi.

740 condivisioni 5 stelle

5 ore fa di Francesco Bizzarri

Un sms costoso, molto costoso. Antonio Conte rischia di vedersela brutta, il Chelsea non ha digerito il modo in cui il tecnico italiano ha scaricato Diego Costa. Pochi caratteri digitali, finiti poi sui tabloid inglesi, usati come ben servito per l’attaccante spagnolo. E poi alcune divergenze sul mercato.

E ora dietro l’angolo c’è l’idea del licenziamento. Un risvolto incredibile per il manager che al suo primo anno sulla panchina dei Blues ha vinto la Premier League. Osannato dal pubblico, criticato dalla dirigenza. Saranno mesi caldi in quel di Londra, non solo per il sole d’estate.

Il futuro appare incerto, salvo ristringersi la mano e ripartire insieme. Si farà? Antonio Conte è inquieto, il Chelsea ha tuonato. Le prossime ore saranno decisive.

Chelsea, Conte messo sotto accusa dalla dirigenza del Chelsea

Chelsea, futuro incerto per Conte

Andiamo con ordine. Quel messaggio per silurare Diego Costa, da parte di Antonio Conte , non è stato gradito da parte del Chelsea . Soprattutto perché l’idea di vendere lo spagnolo c’è pure, ma quell’sms deprezza il cartellino. I Blues volevano fare cassa, e invece niente.

E poi l’ex tecnico della Nazionale vuole fare un mercato da vera big. Ha individuato dei giocatori importanti per rinforzare la rosa in vista di un bis in Premier League (storico) e di una caccia alla Champions League. Hazard, infortunato, va sostituito per l’inizio della nuova stagione. Diego Costa da rimpiazzare, e altre richieste. Abramovic per ora si gode l’estate cercando di digerire certi comportamenti dell’italiano.

Chelsea, Conte con il trofeo vinto in Premier League

Ipotesi di calciomercato a tinte Blues