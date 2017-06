Incredibile epilogo dell'incontro fra Raiola e la società: il procuratore ha espresso l'intenzione del portiere di non prolungare il contratto.

un'ora fa di Daniele Minuti

Clamorosa rottura fra Gianluigi Donnarumma e il Milan: il procuratore del portiere, Mino Raiola, ha comunicato ufficialmente ai dirigenti della società che la sua intenzione è quella di non rinnovare il contratto con la squadra rossonera, in scadenza l'anno prossimo.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'amministratore delegato Marco Fassone in una brevissima conferenza stampa trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della squadra in cui era presente anche il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, a seguito di un incontro tenuto con Raiola nel pomeriggio.

In questo annuncio, il Milan ha fatto sapere che la decisione del classe '99 è definitiva e che per questo si muoverà anche per un nuovo portiere. Occhio quindi alle possibili destinazioni di Donnarumma, che a questo punto diventa probabilmente uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo, anche perché se non partisse, i rossoneri lo perderebbero a parametro zero nel 2018.

La conferenza stampa della dirigenza del Milan

In queste ore era previsto un incontro a Casa Milan fra ila dirigenza rossonera e Mino Raiola per definire il futuro di Donnarumma. Sul piatto c'era l'offerta di rinnovo del club di 4 milioni all'anno più bonus, offerta che il giocatore e l'agente hanno rifiutato di comune accordo, decidendo di comunicare la loro scelta di non prolungare alla società. Subito dopo il summit, i dirigenti hanno subito indetto una conferenza stampa in cui Marco Fassone ha descritto in maniera concisa ma chiara la situazione.

Dopo l'incontro che ho avuto pochi minuti fa, l'agente di Donnarumma, Mino Raiola, mi ha comunicato la decisione del giocatore di non rinnovare il suo contratto con il Milan.

L'amministratore delegato rossonero si è detto particolarmente amareggiato per la scelta del portiere classe '99, dato che a suo dire, l'offerta fatta al giocatore una decina di giorni fa era molto importante. Eppure la cifra, che coi bonus avrebbe sfiorato i 5 milioni annui, non è bastata a convincerlo.

Il giocatore ha fatto valutazioni di carattere non solo economico ma tecnico e personale e ha preferito non accettare l'offerta, comunicandoci che non intenderà rinnovare il contratto, concludendo il suo rapporto contrattuale con il Milan il 30 giugno 2018.

Fassone ha aggiunto che la decisione è definitiva e che, nonostante l'intenzione del Milan fosse convinto di costruire la squadra attorno a Donnarumma, la società andrà avanti e rivedrà i suoi piani anche di calciomercato. Probabilmente questo vorrà dire l'acquisto di un nuovo portiere e soprattutto la cessione del giocatore prima della fine della sessione estiva. Su di lui c'è l'interesse di tantissime big europee, prima fra tutte il Real Madrid, che secondo Sky Sport è pronto a offrirgli un contratto da 6 milioni più bonus.

Il Milan lascia trapelare che la linea societaria sia quella di tenere il giocatore fino alla scadenza ma a due mesi e mezzo dalla fine del calciomercato, la scelta di Donnarumma rischia di scuotere la campagna acquisti, non solo dei rossoneri ma anche delle big europee.