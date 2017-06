La federazione cinese ha introdotto una sovrattassa per i club intenzionati ad acquistare giocatori non cinesi per più di 6 milioni di euro.

un'ora fa di Andrea Pettinello

Mai più spese folli. Continua senza sosta la guerra della federazione cinese nei confronti dei club che si fanno carico di acquisti multimilionari e di contratti altrettanto onerosi per strappare ai più importanti club europei e mondiali alcuni dei loro migliori talenti. Da Hulk a Oscar, passando per Tevez e Demba Ba: nel corso di questi ultimi anni il calciomercato cinese è stato uno dei principali protagonisti, grazie anche e soprattutto alle centinaia di milioni spesi sui giocatori stranieri (poco più di 400 solo nel 2016).

Per contrastare questo fenomeno, dopo le modifiche al regolamento arrivate lo scorso inverno, è intervenuto addirittura Xi Jinping, il presidente della Repubblica popolare cinese, che si è detto intenzionato a migliorare sensibilmente il movimento calcistico in Cina, valorizzando maggiormente i settori giovanili delle varie squadre e cercando di colmare nel minor tempo possibile il gap con i paesi europei.

C'è troppa disparità tra il calcio cinese e quello dei paesi che dominano il panorama calcistico mondiale. Il mio obiettivo è quello di far diventare la Cina una potenza mondiale anche da questo punto di vista. Per farlo sono sempre più convinto di dover investire nei nostri giovani che hanno senza dubbio delle capacità inespresse.

Così Xi Jinping ha parlato ieri davanti al presidente della FIFA Gianni Infantino, ricevuto nel pomeriggio a Pechino.

Calciomercato, la Cina cambia le regole

Oltre al limite di stranieri in campo (non ne possono scendere in campo più di tre contemporaneamente), l'obbligo di convocare almeno due Under 23 e l'obbligo di investire il 15% degli investimenti annuali nel settore giovanile, la federazione cinese ha introdotto una nuova regola: i club che acquisteranno un giocatore non cinese per una cifra superiore ai 6 milioni di euro, dovrà pagarne altrettanti di sovrattassa. In parole povere, se una società decide di investire 60 milioni su un singolo giocatore, ne dovrà invece sborsare 120.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: dove andranno a finire tutti quei soldi? Semplice, il governo ha stanziato un fondo ad hoc nel quale i proventi degli acquisti effettuati sul calciomercato verranno versati e riutilizzati per migliorare il calcio locale. Una soluzione sicuramente molto onerosa ma che siamo certi non fermerà i club più ricchi dall'investire nei talenti che ad oggi militano quasi esclusivamente in Europa.

La vera curiosità di questa nuova regola deriva dal fatto che non solo è valida anche per gli acquisti sul territorio nazionale, ma la soglia è stata addirittura abbassata a 20,1 milioni di yuan (ovvero poco più di 2,5 milioni di euro). Se come in molti pensano, la Cina rappresenta il futuro, staremo a vedere come supererà questo ennesimo ostacolo.