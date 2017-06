Il miglior difensore della cantera, classe 2001, saluta i blaugrana: nel suo futuro c'è il Manchester di Pep Guardiola. Dirigenza spagnola rimasta spiazzata.

3 ore fa di Francesco Bizzarri

Allarme rosso, il Manchester City prova lo scippo al Barcellona. Il pezzo pregiato del calciomercato? Eric Garcia, centrale difensivo della cantera blaugrana classe 2001. Uno dei migliori prospetti in circolazione, che però ora volta le spalle alla squadra che lo ha fatto crescere: niente rinnovo, nel futuro c’è il Manchester City e Guardiola.

Pep viene proprio da quel mondo. Tanti i ragazzi della Masia che ha valorizzato con il Barcellona dei grandi. Ora c’è l’occasione di prelevare un difensore 16enne che promette bene e portarselo in Inghilterra.

Eric Garcia si libererà a parametro zero a fine giugno. Niente rinnovo con il Barça, meglio provare altre esperienze per crescere ancora. E il calciomercato, oltre che con i big, si muove anche a livello giovanile.

Il Barcellona era il suo sogno. Contratto con i Citizens di 3 anni a circa 1 milione di euro complessivi. Cifre incredibili per un ragazzino di 16 anni. Ma chi è questo Eric Garcia, che prima ha fatto sgranare gli occhi a quelli del Barcellona, e ora lo vuole Guardiola? È un difensore centrale, 16 anni, come mito guarda a Piqué. Nelle movenze, e secondo gli addetti ai lavori, ricorda più Mascherano. Veloce, non altissimo (per ora 1,78 cm), tecnico, ha senso dell'anticipo e della posizione, carattere da leader. Inizia nel Martorell, poi passa all'FCB Escola.

👏 🌍 Els cadets Arnau Tena, Rosanas, Eric García, Josep Jaume, Antonio Jesús i Pablo Moreno, convocats amb la @SeFutbol sub16. #FCBMasia pic.twitter.com/0pDPpbs2IT — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) February 7, 2017

Il profilo

Eric Garcia, in breve tempo, si è preso la nomina di ‘Miglior difensore della cantera’. Qualche mese fa anche Luis Enrique, ormai ex tecnico di Messi e compagni, gli ha fatto i complimenti. Piedi per terra, testa bassa, poi la chiamata dall’Inghilterra. Impossibile rinunciare, nonostante la fede.