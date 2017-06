La Luparense batte il Pescara ai rigori in gara 4 e chiude la serie.

un'ora fa di Roberto Marchesi

6 unica. Si legge questo sulle maglie celebrative dei giocatori della Luparense. Questa è la notte del sesto titolo. Gara 4, finita un'altra volta ai calci di rigore, regala lo scudetto alla squadra di San Martino di Lupari. Ma prima della festa non sono mancati brividi e tensione. In un palazzetto stracolmo e coloratissimo, Pescara e Luparense giocano quella che sarà la partita più bella della serie. I Lupi vanno avanti due a zero con Honorio e Taborda. Miarelli salva su Cuzzolino, ma su Chimanguinho non può nulla. Capriole per l'11 e partita riaperta.

Nel secondo tempo si va oltre ogni logica. Mati Rosa gioca da portiere di Movimento con la squadra in inferiorità dopo il rosso a chimanguinho. Prima para da fenomeno, poi segna con una botta tremenda che finisce all'incrocio. Mancano meno di 3'. Finita? Certo che no. Ramon, protagonista dei playoff dopo una stagione in ombra, controlla e spara: 3-2 e Luparense virtualmente campione. Virtualmente. Sì, perché Azzoni - altro gioiellino pescarese - pareggia a 10" dalla fine.

Sono un'altra volta calci di rigore. Foglia segna il 5º su 5 in questa serie. Sbagliano Salas e Cuzzolino. Questione di centimetri e storia. Storia per il futsal italiano che sposta le folle. Storia per la Luparense al sesto titolo e storia per Humberto Honorio. Sesto titolo con la stessa maglia. È record per un campione totale. Onore al Pescara che perde e lascia tifosi e giocatori ad applaudire i campioni. Ha vinto la Luparense, certo, ma ancor di più ha vinto il futsal