Nell'ultima di campionato il Bayern Monaco ha chiuso le porte che collegano il terreno di gioco alla curva, onde evitare invasioni. Ma la legge non lo consente...

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Scontenti e pure a rischio. I tifosi del Bayern Monaco sono in aperta polemica con il club bavarese. Specie i ragazzi della Schickeria, il gruppo ultras che controlla la curva. Il motivo è semplice, e risale all’ultima giornata di Bundesliga, quando è stata assegnata la Meisterschale e c’è stata la festa d’addio per Lahm.

In quell’occasione furono i ragazzi del gruppo Club Nr. 12 a protestare apertamente con i dirigenti del Bayern Monaco. Sostenuti dalla Schickeria, i tifosi hanno infatti pubblicato un lungo post su facebook per protestare contro la società che pagò un’agenzia esterna per preparare una coreografia d’addio a Lahm.

La festa d’addio al capitano la volevano organizzare i tifosi. Dal loro punto di vista azioni come quella organizzata e finanziata dal club rovinerebbero una sana cultura del tifo. In questo modo chi paga il biglietto e va allo stadio, servirebbe solo a creare un effetto visivo gradevole per foto e video. Questa la posizione del pubblico. Ora però la Schickeria rincara la dose.

Bayern Monaco, i tifosi accusano la società

Già, perché in occasione della partita fra il Bayern Monaco e il Friburgo la società, onde evitare l’invasione di campo a fine partita, ha deciso di chiudere le porte che dalla Curva conducono sul terreno di gioco. Decisione comprensibile: la festa non doveva esser disturbata da nessuno. A maggior ragione considerando che sarebbe stata particolarmente fitta: oltre allo scudetto vinto il club doveva dare l’addio a Lahm. Peccato però che quelle porte siano le uscite di sicurezza e che non possano essere chiuse, per nessun motivo.

Philipp Lahm alla festa d'addio al calcio

I tifosi della Schickeria, a quasi un mese di distanza, hanno deciso di rendere pubblico il problema pubblicando una lettera aperta sul proprio sito e sulla propria pagina:

Sarebbe interessante capire se le misure di sicurezza per la partita con il Friburgo siano state rispettate e se siano state messe a disposizione del pubblico vie di fuga alternative, anche se nessuno è stato avvisato a tal proposito.

Non basta però, perché il comunicato si chiude con una domanda rivolta ai dirigenti del Bayern Monaco, relativa ancora alla coreografia dedicata a Lahm:

Infine abbiamo ancora una domanda: perché la società ha deciso di affidarsi a una società esterna per la coreografia benché sia risaputo che una cosa del genere venga vista come un vero e proprio affronto da parte dei tifosi?

Il Bayern Monaco non ha preso posizione su quanto accaduto, ma i tifosi si aspettano una risposta. Da oltre 10 anni il club bavarese in casa fa registrare il tutto esaurito, e una risposta è il minimo per chi, oltre ad essere scontento, probabilmente è anche stato messo in pericolo…