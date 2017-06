Il giapponese riesce ad avere la meglio nel 6-Tag Team Match scelto come Main Event della serata. Poi RKO di Randy Orton su Jinder Mahal.

2 ore fa di Marco Ercole

Dopo il ritorno di Brock Lesnar nel roster di WWE Raw a cui abbiamo assistito ieri sera, ora è il momento di concentrarci su WWE SmackDown, nell’ultima puntata dello show prima di Money in The Bank, che andrà in onda proprio domenica prossima.

Nell’occasione, il campione WWE Jinder Mahal - intervistato poco prima dello show da FOX Sports Italia - dovrà difendersi dall’attacco di Randy Orton, pronto a prendersi la vendetta nella sua città Natale, Saint Louis.

L’incontro più affascinante resta però quello da cui prende il nome l’evento, il match con la valigetta che contiene un “ticket” valevole per una title shot alla cintura principale. Inutile dire che la maggior parte delle attenzioni siano rivolte al Pay-Per-View anche nella puntata di questa sera, direttamente dallo Smoothie King Center di New Orleans, in Louisiana. E che vi racconteremo come sempre su WWE-ek SmackDown, la rubrica a cura di FOX Sports.

WWE SmackDown pre Money in The Bank

La puntata si apre con il New Day che arriva sul ring insieme a una banda che accompagna musicalmente l'ingresso. Prende parola Kofi Kingston, che saluta il pubblico di New Orleans, dove si terrà la 34esima prossima edizione di Wrestlemania. Poi annuncia che a Money in The Bank si prenderanno i titoli degli Usos. I fratelli samoani allora li raggiungono e replicano che sono i campioni e resteranno tali.

Si aggiungono poi ai discorsi anche i Breezango prima - per portare avanti i loro casi da Fashion Files - e i Colon poi, che chiedono a Fandango e Breeze di farla finita con questa pantomima. È il preludio al primo match della serata, un 8-Tag Team Match.

New Day e Breezango v Usos e Colon

La puntata di WWE SmackDown con vista su Money in The Bank parte dunque con questa sfida 4 contro 4, dominata dalla colorata coalizione tra New Day (schierati con Tiger Woods e Kofi Kingston) e Breezango, uniti anche in particolari balletti nel corso del match. A vincere sono proprio loro, grazie a una Diving Double Stomp di Woods su Primo.

Backstage

Passiamo con le telecamere nel backstage, dove Sami Zayn è eccitatissimo per il match di stasera, che lo vedrà in coppia con AJ Styles e Nakamura, contro il trio formato da Kevin Owens, Baron Corbin e Dolph Ziggler. Il canadese parla con i suoi compagni di squadra dicendo che sono il più forte team di sempre e prepara la strategia, venendo assecondato da tutti. AJ Styles è molto spazientito, Nakamura invece dice che gli piace molto Sami Zayn.

Poi è il momento di un’intervista di Mojo Rawley, un po’ deluso per aver perso la scorsa settimana contro Jinder Mahal e aver perso l’occasione di partecipare al Money in The Bank. Mentre parla, però, viene interrotto dal ritorno di Zack Rider! E a quanto pare i due torneranno a lottare in coppia.

Naomi v Tamina

Il secondo incontro in programma mette di fronte la campionessa di WWE SmackDown, Naomi, e Tamina, che domenica sarà impegnata invece nel primo storico Money in The Bank Match femminile della storia. A osservare l’incontro a bord ring l’elegantissima Lana, che dopo aver assistito alla vittoria di Naomi grazie a uno Splitting-Leg Moonsault, si toglie i tacchi, sale sul ring e colpisce con una devastante Sit-Out Powerslam. Poi si fa dare la cintura e promette a tutti che la prenderà molto presto.

Jinder Mahal e Randy Orton

È il momento della celebrazione di Jinder Mahal, il Maharajah accompagnato sul ring come sempre dai Singh Brothers. L’atleta di origini indiane chiede rispetto come sempre e poi promette di battere Randy Orton a casa sua domenica notte a Money in The Bank. Poi, quando si prepara per ripetere il concetto parlando alla sua gente in indiano, suona la musica della Vipera. Jinder Mahal si prepara e manda i suoi scagnozzi verso l’entrata.

Randy Orton però gli sbuca alle spalle ed esegue la RKO, lasciando a terra il Maharajah. Poi se ne va via lentamente passando in mezzo al pubblico, prendendosi l’ovazione.

Backstage

Andiamo ora negli spogliatoi, nella parte di Kevin Owens, Dolph Ziggler e Baron Corbin. Il campione degli Stati Uniti prova a fare il leader, ma viene subito interrotto dagli altri due, che non ne vogliono sapere di prendere ordini da lui. Poi però, il canadese riesce a far passare il messaggio che se stasera non collaboreranno, allora sarà complicato per loro e rischiano di arrivare a pezzi al Money in The Bank. Alla fine, la sua predica sembra aver convinto gli altri due.

Natalya v Charlotte

Un altro bell’incontro che mette in gioco due WWE Superstar del roster femminile, due partecipanti del primo Money in The Bank della loro categoria nella storia: Natalya da una parte, Charlotte dall’altra. A vincere, al termine di un match molto combattuto, è la figlia di Rick Flair, che chiude il discorso con la Natural Selection.

Backstage

Altra puntata di Fashion Files. Mentre Fandango si compiace di quanto sia sexy, si accorge che Breeze è stato attaccato ed è senza conoscenza nel loro ufficio. Quando si avvicina il suo compagno rinviene e fa un identikit dei suoi aggressori. Poi però la telecamera passa sul foglio dell’identikit e si vedono solo due uomini stilizzati.

La WWE ci fa poi sapere che il 4 luglio tornerà John Cena a WWE SmackDown!

Sami Zayn, AJ Styles e Nakamura v Owens, Corbin e Ziggler

Alla fine è buona la collaborazione tra i tre Hell, Kevin Owens, Baron Corbin e Dolph Ziggler, ma in questo match ad altro tasso di spettacolarità, antipasto di ciò che accadrà a Money in The Bank, ad avere la meglio è il team Face, grazie a pin decisivo di Sami Zayn su Baron Corbin dopo un Helluva Kick.

Questo nonostante le interferenze precedenti di Kevin Owens e Dolph Ziggler, che avevano impedito a Nakamura e AJ Styles di dare il cambio a The Underdog from Underground.

A fine incontro, però, Kevin Owens e Dolph Ziggler cercano di ottenere il massimo profitto da questo incontro, colpendo a ripetizione con una scala i loro prossimi avversari nel Pay-Per-View. La tregua tra i tre Hell viene rotta però da Baron Corbin, che se ne frega di alleanze varie, li colpisce mandandoli fuori dal ring e piazzando la scala sotto la valigetta. Mentre sale per prenderla, però, si rialza Nakamura, che lo fa cadere, prende il suo posto e si prende il Money in The Bank. Succederà così anche domenica notte?