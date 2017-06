Il meeting Paavo Nurmi Games, da quest’anno è inserito nel circuito IAAF World Challenge. In luce i giavellottisti tedeschi Thomas Rohler e Johannes Vetter nella Mecca finlandese di questa specialità.

La città finlandese di Turku ha celebrato il centoventesimo anniversario della nascita della leggenda del mezzofondo Paavo Nurmi con la cinquantacinquesima edizione del meeting denominato Paavo Nurmi Games, da quest’anno inserito nel circuito IAAF World Challenge. In luce ancora una volta i giavellottisti tedeschi Thomas Rohler e Johannes Vetter nella mecca finlandese di questa specialità.

Lancio del giavellotto maschile - In Finlandia non poteva mancare una grande gara di giavellotto, specialità molto amata dagli appassionati di questo paese, che hanno seguito la gara con grande partecipazione sfidando il freddo pungente di una giornata tutt’altro che estiva con una temperatura di 12°C e un vento molto forte. Nella terra che ha dato i natali ai più grandi specialisti del giavellotto mondiale è andato in scena l’ennesimo capitolo della sfida tutta tedesca tra il campione olimpico Thomas Rohler e Johannes Vetter. Rohler, il cui volto era presente su tutti i manifesti pubblicitari del meeting, ha ottenuto il lancio della vittoria al secondo tentativo con 88.26m. Successivamente ha rinunciato al quarto e al quinto tentativo prima di presentarsi di nuovo in pedana per la sesta e ultima prova nella quale ha ottenuto la misura di 86.25m ribadendo il successo della passata edizione quando si impose con 91.28m. Come a Doha e a Roma Rohler ha avuto la meglio sul connazionale Vetter, che ha realizzato il miglior lancio di 87.88m al secondo tentativo. Dopo Roma Rohler ha vinto anche una gara disputata nella sua città natale Jena con 83.64m. Il campione olimpico di Londra 2012 Keshorn Walcott si è classificato al terzo posto con 86.48m precedendo il rappresentante del Qatar Ahmed Bader Magour (85.23m record nazionale), il campione mondiale di Osaka 2007 Tero Pitkamaki (83.95m), il tedesco Andreas Hoffman (83.53m) e il campione mondiale Julius Yego (82.60).

Lancio del martello maschile - Il due volte campione del mondo Pawel Fajdek ha incrementato la sua migliore prestazione mondiale dell’anno ottenendo la misura di 82.40m al sesto tentativo nella gara valida per il circuito del lancio del martello IAAF Hammer Throw Challenge che si concluderà il prossimo 3 Settembre con la tappa finale di Rieti. Già al primo tentativo aveva migliorato il record dello stadio realizzando 81.85. Fajdek ha vinto per il terzo anno consecutivo a Turku. Il campione polacco aveva un personale stagionale di 82.31m stabilito nel celebre Hallesche Werfertage, meeting di lanci tedesco di Halle. In questa stagione Fajdek ha già collezionato sette gare consecutive oltre gli 80 metri. La Polonia ha fatto doppietta con Wojchech Nowicki, secondo con 76.71m davanti al bielorusso Pavel Bareisha (76.56m) e all’azzurro Marco Lingua (quarto con 75.72m al secondo lancio). Il trentanovenne di Chivasso ha realizzato ben tre tentativi oltre i 75 metri (75.41m e 75.44m) e ha preceduto di 3 centimetri il campione olimpico del Tajikistan Dilshod Nazarov. In questa stagione il portacolori della Marco Lingua 4ever, club da lui fondato, ha già ottenuto la miglior misura di 77.23m a Torino e ha superato i 76 metri del minimo dei Mondiali di Londra in quattro gare ottenendo un totale di undici lanci oltre questa barriera.

Salto con l’asta maschile - Renaud Lavillenie si è imposto nel salto con l’asta con 5.81m in condizioni tutt’altro che ideali battendo il fratello Valentin, secondo con 5.61m. Valentin si era portato in testa superando 5.46m e 5.61m al primo tentativo ma è stato superato da Renaud, che ha realizzato 5.70m e 5.81 sempre al primo tentativo.

Salto in alto femminile - Maria Kuchina Lasitskene ha collezionato il quarto successo stagionale nel salto in alto femminile con 1.95m ma le condizioni climatiche non le hanno permesso di superare ancora una volta i 2 metri.

100 metri - Il turco nativo dell’Azerbaijan Ramil Gulyev si è aggiudicato i 100 metri maschili in un ottimo 10”02 precedendo di quattro centesimi di secondo il sudafricano Henricho Briunjies. La tedesca Rebekka Haase (campionessa europea under 23 nel 2015 sui 100m e sui 200m) si è imposta sui 100 metri in 11”21.

110 ostacoli maschili - Dopo il successo di Lavillenie un’alta vittoria francese è arrivata nei 110 ostacoli dove Garfield Darien ha fermato il cronometro in 13”22 avvicinando il personale stagionale di tre centesimi di secondo. L’ungherese Balazs Baji ha preceduto il neo primatista africano Antonio Alkana al photo-finish con lo stesso tempo di 13”35.

Lancio del giavellotto femminile - La campionessa europea Tatsiana Khaladovich ha dominato il lancio del giavellotto femminile realizzando il record dello stadio con un ottimo 65.03m precedendo l’australiana Kelsey Lee Roberts (64.03m) e la sudafricana Sunette Viljoen (61.54m).

3000 siepi femminili - Nel meeting dedicato al grande Paavo Nurmi (nove volte medaglia d’oro alle Olimpiadi negli anni 20 e 22 volte primatista mondiale su tutte le distanze del mezzofondo) non potevano mancare delle buone gare sulle lunghe distanze. La keniana Daisy Jepkemei ha vinto i 3000 siepi in un buon 9’31”98.

3000 metri maschili - Il portacolori del Barhein Sadik Mikhou ha bissato il successo di due giorni fa a Hengelo vincendo anche i 3000 metri in 7’44”38 alla sua seconda gara sula distanza.

Salto triplo femminile - La campionessa olimpica Caterine Ibarguen ha fatto più fatica del previsto per vincere con un normale 13.97m interrompendo la serie di 77 gare consecutive oltre i 14 metri. In una gara disputata in condizioni climatiche difficili Olga Saladukha si è classificata seconda con 13.88m.

Completano il quadro dei risultati dei Paavo Nurmi Games il 2’01”50 dell’ucraina Olga Lyakhova sugli 800 metri femminili, il 45”81 del britannico Rabah Yousif sui 400 metri e il 49”78 dell’altro britannico Jack Green sui 400 ostacoli.