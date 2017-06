Fischiato perfino quando gioca in nazionale, Werner è comunque uno dei giocatori più promettenti di tutta la Bundesliga. Il problema, ancora una volta, è il Lipsia.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Un controsenso. Fra l’altro profondamente ingiusto. Timo Werner, attaccante tedesco classe 1996 in grado di finire l’ultima stagione con ben 21 gol segnati in Bundesliga, sta vivendo da tempo un momento davvero delicato. Basti pensare che, pur essendo uno dei migliori talenti di Germania, viene fischiato quando indossa la maglia della nazionale.

L’ultima volta è successo sabato scorso, quando la Germania ha battuto San Marino. Tutto lo stadio di Norimberga lo ha fischiato nel momento del suo ingresso in campo. Sonoramente. Erano fischi chiaramente riferiti a lui. Indirizzati a lui. E per un 20enne (21 appena compiuti per la precisione) essere accolto così alla seconda in nazionale non è facile.

Da dove parte però l’odio per Timo Werner? Semplice. Come fin troppo spesso accade in Germania parte da Lipsia. Dalla RB Lipsia per l’esattezza. Perché un anno fa Timo ha deciso di lasciare un club storico come lo Stoccarda per andare alla RB. E i puristi del calcio tedesco proprio non lo sono riusciti ad accettare.

Timo Werner, il talento più puro del calcio tedesco

Nel momento del suo trasferimento dallo Stoccarda al Lipsia a Werner è scappata una considerazione che, per quanto condivisibile e comprensibile, in molti non hanno affatto apprezzato.

Lascio una squadra che ha grande tradizione per una che invece in futuro avrà grande tradizione.

Perfino Grosskreutz, suo compagno di squadra allo Stoccarda, lo bacchettò pubblicamente. Per i puristi del calcio tedesco paragonare il Lipsia allo Stoccarda è una bestemmia. Non solo però. Perché Werner durante una partita fra il Lipsia e lo Schalke ebbe la pessima idea di simulare, favorendo l’errore dell’arbitro che decretò un rigore in favore del club controllato dalla Red Bull. Anche quell'episodio i tifosi a Werner non lo perdonano proprio.

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, a fine partita ha tirato le orecchie ai tifosi presenti allo stadio, con la triste consapevolezza che però difficilmente qualcosa cambierà:

In linea di massima l’atmosfera allo stadio mi è piaciuta molto, ma ho sentito anche i fischi e mi chiedo il perché. Timo ha sbagliato una volta ma ha chiesto scusa. È un nazionale tedesco, in grado di segnare 21 gol. Un giocatore così non può essere fischiato, è sbagliato.

Lo stesso Werner non l’ha presa particolarmente bene, anzi:

Per mesi molti calciatori hanno simulato, solo da me le cose vengono gonfiate così, e questo perché gioco per il Lipsia.

È l’attaccante del futuro in Germania, eppure lo criticano e lo fischiano tutti, perfino quando indossa la maglia della nazionale. Un controsenso. Fra l’altro profondamente ingiusto.