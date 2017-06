Secondo la stampa spagnola, il capitano del Real Madrid avrebbe espresso parere negativo sul possibile acquisto di Leonardo Bonucci dalla Juventus

3 ore fa di Paolo Cola

Gli indici di gradimento di Sergio Ramos presso la tifoseria della Juventus non sono esattamente schizzati alle stelle, dopo la finale di Cardiff: colpa di quella mezza sceneggiata in occasione dell'espulsione di Cuadrado, benché le immagini abbiano poi mostrato che il colombiano abbia effettivamente rifilato un pestone all'andaluso. Ma ora potrebbe esserci l'occasione della pace (virtuale), se è vero che, come riporta Diario Gol, il difensore abbia chiesto a Florentino Perez di rinunciare all'idea di portare Leonardo Bonucci al Real Madrid.

Ho giocato ad alti livelli, segnando gol che ci hanno aiutato il Real Madrid a vincere la Liga e ho conquistato il mio primo doblete. Potrei indossare la maglia numero nove. Sono il primo capitano che ha alzato due Champions League consecutive. Se c'è qualcuno in grado di fare altrettanto, che si accomodi. Vedremo cosa succederà durante il calciomercato. Sono decisioni che spettano ad altri, ma io cambierei poco. Quando le cose vanno bene, perché cambiare?

Bonucci al Real Madrid, Sergio Ramos dice no

Secondo la testata spagnola, il messaggio lanciato da Sergio Ramos è chiaro: non voglio competizione nel mio ruolo. Com'è chiaro il destinatario, Florentino Perez naturalmente. Il presidente del Real Madrid si troverebbe dunque tra due fuochi: da una parte l'intransigente andaluso, dall'altra l'adorato Zidane. Il tecnico francese ritiene necessario un innesto di qualità in difesa, visto che Pepe lascerà il Madrid e che Nacho e Vallejo non sono ancora considerati pronti, e avrebbe indicato un nome su tutti: quello di Leonardo Bonucci, appunto. Ma Ramos non ne vuole sapere e nel corso di un incontro privato con Perez gli avrebbe espresso chiaramente il suo parere negativo sul bianconero.

Bonucci è da tempo al centro delle attenzioni dei grandi club d'Europa, e già l'anno scorso sembrava a un passo dal lasciare la Juventus, in seguito al forte corteggiamento operato dal Manchester City di Pep Guardiola, suo grande estimatore (i bianconeri respinsero un'offerta da 60 milioni di euro). Il club torinese non ha voglia né bisogno di vendere i suoi gioielli, soprattutto se intende continuare la caccia alla Champions League, ma al contempo è cosciente di come stia diventando necessario guardare oltre la BBBC, anche per questioni anagrafiche. Bonucci è il più giovane del gruppo, ma ha comunque 30 anni, ed è l'unico dei veterani ad avere molte pretendenti disposte a scucire bei soldi per averlo. Non è sul mercato, ma se il giocatore dovesse palesare la volontà di provare una nuova avventura, la Juventus questa volta non farà muro e passerà all'incasso.