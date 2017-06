Di Francesco inizia la terza avventura alla Roma. Monchi ammette l'esistenza della trattativa per Salah e nega quelle relative a Rudiger, Manolas e Nainggolan.

21 minuti fa

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Roma. Non è stato il primo acquisto a essere ufficializzato dalla società, visto che qualche ora prima l'annuncio del tecnico è arrivato quello relativo al messicano Hector Moreno, difensore centrale proveniente dal Psv Eindhoven per 5.7 milioni.

Tuttavia, Di Francesco è stato il primo volto nuovo a essere presentato alla stampa. “Nuovo” si fa per dire, visto che per l'abruzzese si tratta della terza avventura alla Roma, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore dal 1997 al 2001 e fatto parte dello staff tecnico di Luciano Spalletti nel 2005-06 come team manager.

Non c'è due senza tre, cosa che vale pure per il contratto firmato: un biennale con opzione per il terzo anno, a un milione e mezzo a stagione.

Roma, Monchi presenta Di Francesco

La conferenza stampa è iniziata con le parole del direttore sportivo Monchi:

Il ritorno di Di Francesco è un motivo di allegria sia per la Roma che per me. Dopo la partenza di Spalletti, il mio unico obiettivo per la panchina era Eusebio e sono felice di averlo riportato nella capitale.

Il dirigente spagnolo ha successivamente dato importanti news sul calciomercato giallorosso:

Non ci sono possibilità che Rudiger vada via, vale lo stesso per Manolas e Nainggolan. Al momento l'unica trattativa esistente è quella di un club inglese (il Liverpool, ndr) per Salah, ma confermo che la Roma non è un supermercato e di conseguenza deciderà il prezzo del giocatore. La nostra idea è quella di mantenere la miglior squadra possibile: il problema non è vendere, ma saper comprare.

Le parole del nuovo allenatore

Voglio innanzitutto ringraziare la dirigenza per questa opportunità: per me è un'occasione unica e sono felice di raccoglierla. Vorrei pure ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte della mia precedente e bellissima esperienza al Sassuolo.

Che idea si è fatto della Roma da avversario?

Una squadra molto competitiva, con calciatori di alto profilo, che ha avuto davanti la Juventus, ma che ha dimostrato di essere di altissimo livello.

Quanto possono essere d'aiuto la Curva Sud e l'eventuale nuovo stadio?

La presenza dei tifosi è fondamentale, sono convinto che la curva sarà il dodicesimo uomo in campo, pronta a trasmettere quel qualcosa in più di cui i calciatori hanno bisogno. Il nuovo stadio rappresenterebbe un valore positivo all'ennesima potenza, il tifoso sarebbe più vicino. Sono convinto che prossimamente avremo uno stadio nostro e spero di essere l'allenatore della Roma anche quel giorno.

L'anno scorso la Roma è andata bene in campionato ma male negli scontri diretti: perché questa contraddizione?

Noi dobbiamo cercare di lavorare sodo per ottenere i successi che la Roma merita. L'anno sorso è stato fatto un lavoro importante, per vincere dobbiamo lavorare tutti insieme e io sono qui per questo.

Vuole lavorare con Totti?

La società ci ha parlato per quello che sarà il suo futuro da dirigente. Con Francesco ho un legame particolare e spero che lavorerà con me, nel ruolo che vorrà lui.

Ci sono stati otto cambi di allenatore negli ultimi otto anni: ha la percezione che la città abbia fretta?

Sono sereno, voglio solo fare bene e concentrarmi sul campo. Conosco l'ambiente e credo di poter trasmettere entusiasmo, fare risultati e divertire. Dobbiamo creare compattezza: lavorare tutti insieme per un unico obiettivo comune. I giocatori devono essere umili e disponibili a lavorare.

Berardi potrebbe essere un giocatore che interessa alla Roma?

Berardi è un calciatore di altissimo profilo e ribadisco, come dissi due anni fa, che potrebbe giocare titolare in qualsiasi squadra. Per le trattative dovete però chiedere a Monchi.

Concorderà con la società tutti gli acquisti o si adatterà?

Quella di Hector Moreno è stata una scelta condivisa con il direttore sportivo. Io e Monchi non siamo due entità separate, ma lavoriamo insieme per il bene della Roma.

La sua tattica cambierà alla guida della Roma?

Cambia allenare una squadra di provincia o una big. Andremo a dominare le partite, anche se il mio Sassuolo non è stato mai remissivo. Il mio modo di fare calcio non cambierà, magari modificherò qualcosina durante la gara, secondo i giocatori a disposizione. Nainggolan da trequartista ha realizzato 14 gol? Come mezzala può farne anche 18, ha qualità talmente importanti che può fare qualsiasi ruolo. All'inizio devo trasmettere ai calciatori il mio pensiero di calcio, che è la cosa principale per cui sono stato scelto dalla società.

Di quanti attaccanti ha bisogno?

Abbiamo la necessità di avere due giocatori di qualità per ogni ruolo, per fare bene in tutte e tre le competizioni.

A quale obiettivo punta?

Non voglio fare proclami. Come ho detto prima, dobbiamo avere un profilo basso nell'atteggiamento. Lavorando si possono fare grandi cose. La speranza dei tifosi è lo scudetto, ma noi dobbiamo partire dalla concretezza, facendo cosi ci toglieremo grandi soddisfazioni.

Dove giocherà Florenzi?

Può giocare in tanti ruoli, ha fatto benissimo sia l'ala che il terzino, anche se in quella posizione deve migliorare dal punto di vista difensivo. Prima lo allenerò, poi deciderò il ruolo.

Quanto è importante De Rossi?

È stata la prima persona che ho chiamato dopo la firma, è l'emblema di questa Roma nell'atteggiamento e nel modo di fare. È il primo ad abbracciare un compagno dopo il gol. Sarà il punto di riferimento per la squadra e per Di Francesco.

Ha fiducia in Bruno Peres?

Tutti i giocatori della Roma hanno delle qualità, anche se si possono trovare delle difficoltà all'inizio. Deve lavorare e migliorare per giocare nella difesa a quattro, ma lo terrò in grande considerazione.

Considera Strootman e Paredes centrocampisti ideali per il suo gioco?