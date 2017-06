Attraverso un comunicato ufficiale, il club di Florentino Perez ha espresso la sua convinzione nell'innocenza di CR7, nel mirino per una presunta frode fiscale

2 ore fa di Paolo Cola

Il Real Madrid scende in campo per difendere Cristiano Ronaldo, un giorno dopo le accuse rivolte dal fisco spagnolo alla stella portoghese in merito a una presunta evasione fiscale da 14,7 milioni di euro. Attraverso un comunicato stampa, la Casa Blanca ha voluto esprimere la sua totale fiducia nell'innocenza di CR7:

Il Real Madrid dichiara la sua piena fiducia nel giocatore Cristiano Ronaldo, che crediamo abbia agito conformemente alla legge per quanto riguarda il compimento delle sue obbligazioni fiscali. Sin dal momento in cui è arrivato al Real Madrid, nel luglio del 2009, Cristiano Ronaldo ha sempre mostrato una chiara volontà di rispettare tutti i suoi oneri tributari. Il Real Madrid è assolutamente convinto che il giocatore Cristiano Ronaldo dimostrerà la sua totale innocenza in merito alle accuse a lui rivolte. Al contempo, il club si augura che la giustizia operi con la massima celerità, in modo che il giocatore possa dimostrare quanto prima la sua innocenza

La presa di posizione del Real Madrid, per il resto ampiamente prevedibile, arriva comunque in un momento quanto mai opportuno. Oggi, infatti, dalla Catalogna erano state mosse insinuazioni piuttosto pesanti nei confronti di Florentino Perez, che secondo il quotidiano Sport avrebbe manovrato per impedire che i giornali parlassero del fattaccio associando l'immagine di Cristiano Ronaldo a quella del Real Madrid, imponendo la pubblicazione di foto del giocatore esclusivamente con la maglia del Portogallo.

Getty Florentino Perez, appoggio totale a CR7

Cristiano Ronaldo: "Ho la coscienza pulita"

Secondo il fisco spagnolo, CR7 si sarebbe reso colpevole di frode fiscale per un totale di 14,769 milioni di euro, così suddivisi: 1,4 nel 2011, 1,7 nel 2012, 3,2 nel 2013 e ben 8,5 nel solo 2014. Nel mirino ci sono i guadagni che il portoghese avrebbe ottenuto dallo sfruttamento della sua immagine e quindi occultato attraverso una società domiciliata nelle Isole Vergini Britanniche.

E il diretto interessato? Attraverso il suo avvocato Antonio Lobo Xavier, di essere stato colto di sorpresa dalle accuse, che ritiene ingiuste. E ha ribadito il concetto ai microfoni di Deportes Cuatro:

Se ho letto i giornali oggi? Ho la coscienza pulita, fratello. Innocente? Sempre!

In caso di colpevolezza accertata, il portoghese rischierebbe da uno a sette anni di carcere. A Leo Messi, condannato per una frode fiscale di poco superiore ai 4 milioni di euro, era stata comminata una condanna a 21 mesi.