La superstar dell'atletica mondiale è, insieme a Maradona, l'ambasciatore del videogame della Konami: chi pre-ordinerà il gioco potrà schierarlo in campo.

5 ore fa di Stefano Fiori

I nostalgici di Roberto Carlos e Babangida si staranno già sfregando le mani. Ricordate quanto erano veloci e imprendibili, lì sulla fascia, nelle prime edizioni dei vari ISS Pro, Winning Eleven o Pro Evolution? Bene, la Konami ha pescato il jolly e ha trovato forse l'unico al mondo in grado di superarli: Usain Bolt è il nuovo ambasciatore di PES 2018. Non un semplice testimonial però: sarà possibile utilizzare il centometrista più famoso del mondo proprio come un calciatore.

È uno degli assi che la casa di produzione giapponese ha voluto calare in vista della prossima battaglia sul mercato con i rivali di sempre: EA Sports e FIFA 18. L'altro si chiama Diego Armando Maradona, partner del videogame dopo aver risolto il contenzioso legale per i diritti d'immagine.

La presenza di Bolt nella nuova edizione rimane però la novità più inaspettata e clamorosa. L'idea è nata sull'onda della grande passione che l'otto volte oro olimpico nutre da sempre per il calcio: tifoso dichiarato del Manchester United, ha spesso ribadito il suo desiderio di giocare a livello professionistico. A due mesi dal ritiro dalle piste d'atletica (avverrà ad agosto al termine dei Mondiali di Londra), la superstar giamaicana si gode intanto il suo esordio nel calcio virtuale.

Bolt diventa calciatore per PES 2018

L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione ufficiale di PES 2018, in occasione dell'E3 di Los Angeles. La Konami ha sollevato il velo sulla creatura che dovrà battagliare con FIFA 18. La data d'uscita per l'Europa è stata fissata per il 14 settembre, ma chi pre-ordinerà il gioco avrà la possibilità di schierare in campo proprio Usain Bolt. Il più grande velocista di tutti i tempi ha voluto condividere con i propri fan su Twitter il suo ingresso nel mondo del calcio elettronico.

Il primatista olimpico dei 100 e 200 metri ha definito un "grande onore" il fatto di poter apparire nel videogame con i tacchetti sotto i piedi:

Amo il calcio, gioco a PES da non so quanto tempo - è il gioco di calcio migliore - ed è un grande onore entrare a farne parte. Quando si è prospettata questa possibilità, non potevo crederci. Vedere il mio volto e i miei movimenti scannerizzati per ricrearli nel gioco è stato un processo davvero affascinante.

Immancabile ovviamente la sua stra-famosa esultanza, riprodotta fedelmente nel trailer che lo stesso Usain ha postato sul proprio account Twitter:

Happy to announce I'm making my debut as a footballer in #PES2018! Pre-order now to get me for your team! https://t.co/Ycy6qJhBjP — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 13, 2017

Come detto, la Konami ha presentato al mondo tutte le novità di PES 2018. Ecco allora che è possibile gustarsi il primo trailer ufficiale: