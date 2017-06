UFC FN 110 ha entusiasmato la platea oceanica, offrendo finalizzazioni e non poche sorprese. Quali incontri organizzare dopo la notte di Auckland?

1 ore fa di Massimiliano Rincione

Grande spettacolo nella serata di UFC Fight Night 110, capace di regalare non poche emozioni nella notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno. Cinque finalizzazioni su sei nella main card di Auckland, con tanti KO devastanti. Difficile adesso pensare ai futuri abbinamenti per ognuno dei fighter impegnati nell'evento neozelandese. Quali saranno i piani di Sean Shelby per i dodici combattenti dell'evento principale? Probabilmente, ad oggi, non lo sa neanche lui. Ciò nonostante, non è la prima volta che noi di FOX Sports ci dilettiamo nello studiare un matchmaking adatto per i protagonisti delle card trasmesse in esclusiva italiana sulla nostra rete, togliendoci alle volte lo sfizio di azzeccare a pieno le previsioni. Ragion per cui non vi resta che mettervi comodi, magari davanti ad una bibita ghiacciata: questo è "Nei panni del matchmaker", e anche stavolta il biglietto ve lo offriamo noi!

Si parte con Alexander Volkanovski e Mizuto Hirota, con il primo vittorioso sul secondo in un match al limite della divisione pesi piuma. Gran bello striker Volkanovski, arrivato in UFC come atleta da piazzare nelle card locali ma rivelatosi un interessante prospetto. Probabile vada verso un terzo match all'interno dei confini oceanici, prima di trovare eventualmente spazio anche negli eventi statunitensi. Un nome su tutti stuzzicherebbe le nostre idee: Luke Saunders. Per quanto riguarda Hirota invece, si potrebbe tranquillamente piazzare un possibile incontro con Alex White o Zubaira Tukhugov, ambedue reduci da una sconfitta al pari del nipponico. Si passa subito alla categoria pesi mosca, con Ben Nguyen vincente su Tim Elliott. Il primo, ormai vicinissimo al balzo dentro la top ten di categoria, sarebbe pronto ad un ulteriore test di qualità. Jussier Formiga potrebbe essere il nome giusto, così come John Moraga - vincente nello stesso evento - o Alexandre Pantoja potrebbero esserlo per Elliott. Pantoja che militò nella stessa edizione del TUF dell'ex contendente al titolo, ovvero la 24.

Nothing can stand in the way of your success! pic.twitter.com/j5lUHMEx0y — Ion Cutelaba (@ICutelaba) June 11, 2017

Ora si fa difficile, con Ion Cutelaba ed Henrique Da Silva. Il primo, mina vagante della categoria dei massimi-leggeri, ha mostrato qualità meritevoli di un ingresso in top 15. Necessario testare le qualità del moldavo con un avversario di livello, magari anche dalla discreta esperienza. Corey Anderson, Gian Villante ed Ilir Latifi potrebbero essere candidati adatti alla stipula di un gran match. Aria di saluti invece per Da Silva, giunto alla terza sconfitta consecutiva in UFC. Su Dan Hooker e Ross Pearson non sapremo invece cosa dire. Il primo, peso leggero tornato nelle 155 libbre dopo cinque anni, sarà probabilmente utilizzato sempre per le card locali, essendo il ventisettenne di nazionalità neozelandese. Per Pearson, giunto alla quarta sconfitta consecutiva, potrebbero addirittura aprirsi le porte di un licenziamento. Se così non fosse, non sapremmo chi abbinargli come avversario, al momento. Probabile però gli possa venir concessa un'ultima chance in una delle varie card inglesi. In conclusione, noi faremmo così: Dan Hooker vs James Vick e Ross Pearson vs Mitch Clarke, Joe Lauzon o Diego Sanchez.

In his hometown! @danthehangman knocks out Ross Pearson with a HUGE knee at #UFCAuckland!! pic.twitter.com/aIHsI5fcVp — UFC Europe (@UFCEurope) June 11, 2017

UFC FN 110: il matchmaking di co-main e main event

Per quanto riguarda il co-main event di UFC Fight Night Auckland, il nostro matchmaking per la categoria pesi medi sarebbe il seguente: Derek Brunson vs David Branch e Dan Kelly vs Cezar Ferreira. Più complicato far le scarpe ai protagonisti dell'incontro di cartello. Essendo la divisione dei massimi popolata sempre e solo dai soliti nomi, non ci resta infatti che affidarci agli unici abbinamenti fattibili. Ragion per cui abbiamo pensato ad un Mark Hunt vs Travis Browne. Stuzzicante anche l'idea ‎Curtis Blaydes, con il quale potrebbe venir su un confronto di stili assai interessante, nonostante quest'ultimo non sembri ancora pronto per un match-up simile.

Per Derrick Lewis invece resta il grosso interrogativo legato al suo possibile ritiro - annunciato con discreta convinzione dopo l'evento dello scorso weekend -. Qualora tale ipotesi non si verificasse, sono due le contese che, per motivi diversi, potrebbero venir su: una con Tim Johnson, onesto mestierante delle 265 libbre ma lontano dai top di categoria. La seconda, più improbabile, porterebbe ad una sfida con Junior Dos Santos, la quale a primo impatto potrebbe sembrare un missmatch, ma in realtà potrebbe anche rappresentare la via per la redenzione per uno tra i due combattenti.

*let's out sudden exhale after video ends because you realized you were holding your breath the whole time* #UFCSingapore pic.twitter.com/q9j9G57jJt — UFC (@ufc) June 12, 2017

Occhio a Singapore

Intanto però vi rimandiamo al prossimo weekend, con UFC che tornerà con una card live da Singapore sabato 17 giugno a partire dalle 14:00. Preparatevi dunque a sintonizzare ancora una volta i vostri decoder su FOX Sports, canale 204 di Sky!