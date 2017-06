Festa nel quartier generale della Ducati con dirigenti e tecnici, per celebrare le due vittorie consecutive del pilota forlivese: "Può lottare per il titolo".

1 ore fa di Daniele Rocca

Festa grande in casa Ducati. La doppietta di Dovizioso (Mugello-Montmelò) ha riacceso l'entusiasmo della casa di Borgo Panigale. Proprio nel quartier generale della rossa, il team ha celebrato l'ottimo inizio di stagione, che ha portato il pilota forlivese a soli 7 punti dal leader del mondiale Vinales.

Presenti Danilo Petrucci e Michele Pirro, anche loro protagonisti di questo fantastico avvio in MotoGP. Ma ovviamente l'uomo copertina è lui: quell'Andrea Dovizioso che nei primi 7 gran premi ha conquistato già tre podi, salendo per due volte sul gradino più alto.

E se non fosse per quel contatto in Argentina con Aleix Espargarò, il Dovi sarebbe in testa alla classifica MotoGP. Ecco perché Andrea ha il dovere di credere nel titolo, deve continuare a lottare. La costanza è la miglior arma contro le difficoltà che, una volta una una volta l'altra, hanno incontrato Yamaha e Honda.

MotoGP, la forza di Dovizioso

Era dai tempi di Stoner che non si vedeva una Ducati così competitiva. Merito di ingegneri e meccanici, che mai come quest'anno si sono dati da fare per riportare il alto il nome dell'azienda. Ma sulla moto ci sale lui, Dovizioso si merita un applauso per la gestione di gara. Come confermato da Gigi Dall'Igna al 'Corriere dello Sport':

Partiamo dal presupposto che Andrea abbia già vinto un Mondiale. È un campione di per sé e ha tante qualità, alcune fuori dal comune rispetto ad altri piloti.

Prendiamo a esempio gli ultimi due GP: è stato un vero ragioniere. Ha gestito le ultime due gare da manuale. Per me ha tutte le caratteristiche per lottare per il titolo della MotoGP. Vincerlo però dipende da tante cose. In questo momento comunque io non starei a fare tanti ragionamenti

Ad Assen (weekend 23-25 giugno) lo attende un'altra prova molto impegnativa. Servirà una moto ancor più maneggevole rispetto al Gran Premio di Catalunya, con i meccanici che stanno già lavorando sull'assetto della prossima gara. Andrea invece si concentra sulla strategia, quella che fino adesso gli ha consentito di arrivare per due volte davanti a tutti.

