Il giocatore più pagato (per ora) della storia del calcio fa parlare sempre di sé. Dopo l'eccellente partita disputata con la maglia della Francia contro l'Inghilterra, Paul Pogba è stato al centro di numerose discussioni negli studi televisivi inglesi. Secondo la maggior parte dei telecronisti e degli opinionisti, tra i quali Ryan Giggs e Ian Wright, la prestazione del centrocampista ex Juventus è l'emblema di una lenta ma costante crescita fisica e soprattutto mentale.

Dopo le tante critiche ricevute nel corso della stagione, Pogba si è preso qualche rivincita: ha segnato il gol del vantaggio del suo Manchester United nella finale di Europa League contro l'Ajax - con un po' di fortuna, è vero - e tra le fila dello United si è piazzato primo nella speciale classifica dei giocatori con più passaggi riusciti e il maggior numero di occasioni create.

La sfida amichevole tra Francia e Inghilterra ne è stata la riprova. Nessuno sembrava in grado di fermarlo, la sua fisicità e le sue doti tecniche gli hanno permesso di essere un punto di riferimento per tutta la Francia, che alla fine ha vinto 3-2.

Credo che tutti abbiano visto la prestazione di Pogba. Se fossi un tifoso accanito del Manchester United sarei talmente eccitato di vederlo in azione che non sarei in grado di aspettare ancora due mesi. Stasera ha fatto tutto e non ha sbagliato niente.