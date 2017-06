Con un video pubblicato sui suoi social network ufficiali, il club madrileno presenta le divise per la stagione 2017/2018.

0 condivisioni 0 stelle

4 ore fa di Marco Ercole

Il Real Madrid ha svelato questa mattina le sue maglie da gioco ufficiali - Home e Away - per la stagione 2017-2018. Lo ha fatto in modo molto suggestivo, attraverso un video di un minuto realizzato dall'Adidas e condiviso sui social network in cui si possono vedere Benzema, Nacho, Bale, Kroos, Marcelo, Asensio e Zidane nella veste di attori.

Le immagini delle due nuove divise vanno a confermare le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, con il classico bianco della prima maglia che sarà rifinito a un turchese che andrà a colorare le tre strisce dell'Adidas, lo sponsor Fly Emirates, nome e numero nella parte posteriore.

Sopra il cuore ci sarà ovviamente lo stemma del Real Madrid, nella parte opposta il logo Adidas e sopra quello celebrativo del Mondiale per Club. Le dodici Champions League sono state invece ricordate sulla spalla destra (per quanto riguarda la casacca che sarà utilizzata nelle partite di Coppa), mentre su ogni modello, nella parte bassa ci sarà la scritta in rilievo "1902-2017", per i 115 anni di vita della società.

Real Madrid, ecco le nuove maglie

Come si può vedere dal videoclip realizzato dall'Adidas e condiviso del Real Madrid, la seconda maglia sarà invece nera, anche questa con rifiniture turchesi, in questo caso compreso il logo del club. Lo sponsor Fly Emirates invece resterà bianco, stesso discorso vale per nome e numero nella parte posteriore. Quella del portiere, infine, sarà colorata di un verde molto sbiadito.

Le varie divise sono già in vendita nei negozi ufficiali (anche online) del Real Madrid e fino al 21 giugno resteranno un'esclusiva dei punti vendita di proprietà del club. Per quanto riguarda la terza maglia, invece, questa sarà svelata solamente ad agosto: i rumors dell'ultimo periodo, però, parlano di un completo interamente nero...