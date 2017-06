L'allenatore della Juventus parla in un'intervista a Sky Sport: "Ho dovuto pensare a cosa avevo dentro di me per cercare di ripartire nel migliore dei modi".

un'ora fa di Daniele Minuti

Massimiliano Allegri ha pensato di lasciare la Juventus. La rivelazione arriva direttamente dall'allenatore livornese che, durante un'intervista a Sky Sport, ha dichiarato che subito dopo sconfitta in finale di Champions League ha accarezzato l'idea di andare via dal club bianconero.

Allegri ha spiegato come i suoi dubbi sulla permanenza alla Juventus potessero arrivare solo in caso di sconfitta a Cardiff e non in caso di vittoria come molti credevano. Ma dopo poche ore di riflessione si è convinto a rimanere per continuare il grande lavoro svolto in questi 3 anni.

A margine dell'intervista sono arrivate anche le considerazioni sulla prossima stagione in cui specialmente far bene in Champions League sarà difficilissimo e sul fatto che l'obiettivo sia quello di rimanere stabilmente fra le prime 8 squadre d'Europa.

Allegri dopo la finale di Champions

Allegri: "Sì, ho pensato di lasciare la Juventus"

Ad Allegri è stato chiesto di tornare con la mente al post finale di Champions League persa contro il Real Madrid lo scorso 3 giugno a Cardiff:

Tutti mi chiedevano se in caso di vittoria sarei andato via e invece io, al limite, lo avrei fatto in caso di sconfitta. Ho dovuto pensare e soprattutto vedere cosa avevo dentro di me, per cercare di ripartire nel migliore dei modi.

I dubbi si sono dissipati velocemente. Dopo aver incontrato la dirigenza, in lui è tornata la certezza che ci sono le premesse per continuare a vincere. Motivo per cui pochi giorni fa è arrivata la firma sul rinnovo con la Juventus fino al 2020.

Ho parlato con la società e sono convinto che ci siano tutti i presupposti e la voglia per fare una grande stagione.

Allegri ha chiarito che la prossima sarà una molto difficile per la Juventus e che il traguardo da raggiungere sia quello di crescere come squadra e migliorare la qualità del gioco. In molti pensano che dopo la dittatura che i bianconeri hanno imposto in Italia in questi 6 anni, l'obiettivo primario del prossimo anno debba essere la Champions League. Ma il tecnico dei Campioni d'Italia non è di questo avviso.

L'obiettivo primario è quello che è nel Dna della Juventus, ovvero lo Scudetto, poi dopo ci sono Coppa Italia e Champions. La Juventus si è assestata bene tra le prime 8 ed è quello l'obiettivo che deve perseguire. Quest'anno sarà molto più difficile perché ci sono le cinque squadre inglesi che saranno agguerrite.

In chiusura, Allegri si è anche soffermato sul calciomercato della Juventus parlando di possibili obiettivi dei bianconeri come Douglas Costa e Patrik Schick.