Nella conferenza di presentazione il nuovo allenatore del club cinese rivendica i titoli del 2005 e del 2006. Nel suo staff anche Zambrotta, con lui alla Juventus.

173 condivisioni 5 stelle

3 ore fa di Antonio Gargano

Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu Suning. L'esperienza cinese dell'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus passa dalla conferenza di presentazione, toccando diversi argomenti relativi alla sua carriera. Il più rovente, per forza di cose, è quello di Calciopoli.

Nonostante la stretta connessione tra il gruppo Suning e l'Inter, che dopo lo scandalo del 2006 ha cominciato la sua scalata al vertice del calcio mondiale, il tecnico friulano non ha fatto passi indietro e ha rivendicato i due scudetti vinti a Torino nelle stagioni 2004/2005 e 2005/2006, di cui uno revocato e l'altro assegnato proprio ai nerazzurri dopo la revisione della classifica.

Lo scomodo dibattito durante la sua presentazione ufficiale è nato anche per via delle presenze all'interno del suo staff: Capello potrà contare sulla consulenza di Gianluca Zambrotta, che proprio in quel periodo era il suo laterale di difesa alla Juventus. Nel gruppo sotto la sua egida ci saranno anche Brocchi, Tancredi e Ventrone.

Insieme a Zambrotta abbiamo lottato per conquistare due scudetti e ci siamo riusciti grazie al lavoro sul campo. Successivamente ce li hanno tolti, ma è rimasto il nostro sacrificio per raggiungere quell'obiettivo. Sono contento di avere Gianluca nello staff, così come Brocchi: sarà fondamentale nel settore giovanile.

Fabio Capello torna in panchina, allo Jiangsu si presenta con una stoccata su Calciopoli

Jiangsu, Capello si presenta: "Vogliamo fare le cose in grande"

Il riferimento a Calciopoli ha indubbiamente monopolizzato l'attenzione dei presenti, ma il blocco italiano a guidare sul campo lo Jiangsu è un altro punto che Capello ha analizzato davanti ai microfoni:

Lo Jiangsu, come tutto il gruppo Suning, è una realtà che ha intenzione di fare grandi cose nel calcio. La scelta di creare questa sinergia con l'Italia porterà a una collaborazione che può dare frutti importanti in futuro. Sono fiero di far parte di questo percorso, dobbiamo uscire da una situazione tecnica difficile e lo faremo grazie al lavoro di persone competenti.

Infine l'allenatore può considerarsi un pioniere, avendo visto il calcio cinese svilupparsi nel corso degli anni: