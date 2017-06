In vista dell'uscita a settembre del nuovo titolo calcistico della EA Sports, molti appassionati chiedono l'introduzione dell'esultanza dell'argentino.

8 ore fa di Marco Ercole

Provare in fondo non costa nulla. Avranno pensato così i tanti tifosi - in particolare quelli dell'Atalanta - che sui social network si stanno mobilitando per chiedere alla EA Sports di introdurre l'esultanza di Alejandro Gomez nel nuovo capitolo di una delle saghe calcistiche di videogame più famose di sempre, FIFA 18. Ci stanno provando, perché almeno in Italia quel suo balletto, la "Papu Dance", è diventato virale.

Tutto era nato con un video girato nello spogliatoio dell'Atalanta, in cui l'attaccante argentino si era esibito per la prima volta in questa danza sul posto, con quel suo divertente movimento di bacino accompagnato dalle braccia: una sorta di stretching, ma a tempo di musica.

Poi, con il passare delle settimane, i vari tentativi di imitazione dei suoi compagni di squadra (e non solo), hanno cominciato a far diventare sempre più famoso quel balletto, tanto da renderlo un vero tormentone. Il massimo della diffusione, poi, è arrivato quando gli Autogol, il trio comico che spopola su Facebook, ha elaborato un video divertente con protagonista proprio El Papu Gomez, ballando insieme a loro e facendo diventare ancora più virale questa danza.

FIFA 18 e la Papu Dance di Gomez

Anche lo stesso Gomez ha cominciato a fare il suo balletto dopo i gol (come accaduto nella gara dell'Atalanta con il Chievo) e questo ha generato delle illustri imitazioni, sempre in Serie A, come ad esempio Marco Borriello del Cagliari dopo la sua rete al Torino. La Papu Dance ha sempre più seguaci e proprio per questo molti tifosi stanno unendo le proprie forze per chiedere a gran voce l'inserimento di questa esultanza su FIFA 18.

Nelle tante anticipazioni uscite nell'ultima settimana riguardo il titolo della EA Sports, si è visto che sono già state introdotte delle nuove esultanze, come quella mostrata da Cristiano Ronaldo dopo uno dei suoi gol contro l'Atletico Madrid (in posa, davanti alla telecamera, con la mano a reggere il viso) e quella della maschera tipica di Paulo Dybala della Juventus.

La Papu Dance di Gomez vista nelle partite dell'ultimo campionato dell'Atalanta potrebbe rappresentare un altro nuovo innesto nel pacchetto di FIFA 18, da aggiungere a quello già ben rifornito di FIFA 17. Di certo molti fan, non solo italiani, gradirebbero quel tipo di esultanza per poter celebrare i propri gol. Per questo è stato creato anche un evento su Facebook, in programma per il 30 settembre, cioè il giorno dopo l'uscita ufficiale del videogame, per richiedere con più persone possibili questa introduzione nel gioco. La EA Sports è sempre molto attenta alle esigenze dei suoi fan. Riuscirà a esaudire anche questo desiderio?