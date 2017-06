Nel 2004 gli Azzurrini vinsero il loro quinto e per ora ultimo titolo europeo. In quella rosa c'erano molti giocatori che hanno fatto strada: da De Rossi a Gilardino.

6 ore fa di Alberto Casella

C'è un albo d'oro nel quale la parola Italia compare proprio sulla cima, davanti a tutti. È quello degli Europei Under 21: i giovani azzurri, infatti, hanno vinto ben cinque edizioni - 1992, 1994, 1996, 2000 e 2004 - con un dominio che a cavallo fra gli anni Novanta e i primi Duemila fu impressionante.

Cinque vittorie in sette edizioni consegnarono alla Nazionale maggiore un paio di generazioni di grandi calciatori, molti dei quali contribuirono anche al successo nella Coppa del Mondo di Germania 2006. Qualche nome? Pescando a caso fra gli Azzurrini campioni di quegli anni troviamo nel 1994 Toldo, Cannavaro, Panucci, Inzaghi e Bobo Vieri, mentre nel 1996 compaiono Buffon, Totti e Nesta, tanto per dire.

A cotanti nomi fanno però da contraltare giocatori che hanno avuto una buona carriera, ma sicuramente molta minor fortuna come, sempre andando a caso, Emanuele Tresoldi e Stefano Visi, campioni europei 1994, e ancora Raffaele Ametrano nel 1996, Fabio Firmani e Marco Rossi nel 2000 o Carlo Zotti nel 2004.

L'Italia Under 21 campione nel 2004

Europei di calcio Under 21: la rosa dell'Italia campione 2004

L'edizione 2004 degli Europei Under 21 si giocò in Germania e l'Italia ottenne quella che finora è la sua ultima vittoria battendo nella finale di Bochum la Serbia-Montenegro 3-0. Il ct Claudio Gentile, campione del mondo nel 1982, dichiarò alla fine:

Non molti credevano in noi dopo la sconfitta iniziale contro la Bielorussia, ma questa squadra non si arrende mai e lo ha dimostrato. Abbiamo tenuto duro e ne è valsa la pena.

In quella rosa c'erano fior di giocatori, tanto che ben cinque di loro presero parte due anni dopo alla grande vittoria della Nazionale maggiore al Mondiale di Germania 2006: Amelia, Barzagli, Zaccardo, De Rossi e Gilardino.

Tutti i campioni del 2004

Marco Amelia - 1982, portiere

Di scuola Roma e all'epoca fra i pali del Livorno, Amelia ha giocato in molte società fra cui Genoa e Milan con un anno come riserva al Chelsea. Negli ultimi mesi era al Vicenza in Serie B. 19 presenze nella Under 21 e 9 nella Nazionale maggiore. Campione del mondo 2006.

Marco Amelia con la maglia della Nazionale

Cristian Zaccardo - 1981, difensore

Oltre che nel Bologna ha giocato nel Palermo, nel Parma e nel Milan con un'esperienza in Bundesliga al Wolfsburg. Nell'ultimo campionato era al Vicenza con Amelia. 21 e 17 le presenze in Under 21 e Nazionale maggiore. Campione del mondo 2006.

Emiliano Moretti - 1981, difensore

Romano di scuola Lodigiani, Moretti ha militato fra le altre nella Fiorentina, nella Juventus e nel Bologna prima della lunga esperienza in Liga col Valencia. Poi il ritorno in Italia prima al Genoa e poi al Torino. Solo 2 i gettoni in Azzurro e 24 le presenze con l'Under 21.

Alessandro Gamberini - 1981, difensore

Sempre in Serie A, tranne una stagione in B col Verona, Gamberini è ricordato soprattutto per la sua lunga militanza nella Fiorentina dove ha giocato quasi 200 partite. 4 i gettoni con l'Under 21 e 8 con gli Azzurri.

Alessandro Gamberini in azzurro

Daniele Bonera - 1981, difensore

Di scuola Brescia, Bonera si è fatto conoscere con la maglia del Parma. Al Milan per 9 stagioni ha vinto uno scudetto, una Champions League e un Mondiale per club. Nell'ultima stagione era al Villarreal. 34 e 16 le sue presenze con Under 21 e Italia rispettivamente.

Daniele De Rossi - 1983, centrocampista

Cresciuto nell'Ostia Mare è alla Roma dal 2000. Bandiera giallorossa secondo solo a Francesco Totti, De Rossi ha giocato oltre 400 partite nel club, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa. In Nazionale ha 114 presenze e 21 reti, dodicesimo bomber azzurro di sempre. Campione del mondo 2006.

Daniele De Rossi

Giampiero Pinzi - 1981, centrocampista

Una vita in Serie A fra Udinese, soprattutto, e Chievo, Pinzi ha militato la scorsa stagione nel Brescia in B. Una sola presenza nella Nazionale maggiore.

Giampiero Pinzi con la maglia della Nazionale

Angelo Palombo - 1981, centrocampista

Laziale di Ferentino, Palombo ha totalizzato oltre 400 presenze con la Sampdoria di cui è il capitano. Ha giocato a inizio carriera anche nella Fiorentina e più avanti brevemente nell'Inter. 22 presenze e un gol con la Nazionale maggiore.

Alberto Gilardino - 1982, attaccante

Nato a Biella, Gilardino ha militato in oltre dieci squadre fra le quali Parma, Fiorentina e Milan, dove ha anche vinto una Champions League e un Mondiale per club. In Cina ha vinto un campionato col Guangzhou. Ultima stagione a Pescara. 57 presenze in azzurro con 19 reti. Campione del mondo 2006.

Matteo Brighi - 1981, centrocampista

Cresciuto nel Rimini, ha partecipato al vittorioso Europeo 2004 come giocatore della Juventus. Brighi ha vissuto i momenti migliori della sua carriera alla Roma. Nell'ultima stagione era al Perugia in Serie B. 4 presenze nella Nazionale maggiore e 35 con l'Under 21.

Giuseppe Sculli - 1981, attaccante

Attaccante di scuola Juventus, Sculli ha militato a lungo in Serie A, principalmente fra Lazio e Genoa. Ultima stagione fra i dilettanti dell'Accademia Pavese. Non ha mai esordito nella Nazionale maggiore mentre nell'Under 21 ha segnato 9 gol in 25 match.

Federico Agliardi - 1983, portiere

Una carriera in altalena fra Serie A e B: Brescia, Palermo, Padova e Bologna i suoi club. Dal 2014 è al Cesena. 9 presenze con gli azzurrini.

Agliardi fra i pali del Cesena

Andrea Barzagli - 1981, difensore

Toscano, Barzagli è cresciuto nella Rondinella. Nel 2004 era al Chievo per poi passare al Palermo e al Wolfsburg. Prelevato in Bundesliga dalla Juventus, è diventato uno dei pilastri della difesa bianconera vincendo 6 scudetti consecutivi, dopo il titolo in Germania. Campione del mondo 2006.

Cesare Bovo - 1983, difensore

Cresciuto nella Roma, Bovo ha giocato principalmente nel Palermo, nel Torino e nel Genoa, nell'ultima stagione era a Pescara. 27 presenze con la Under 21.

Marco Donadel - 1983, centrocampista

Prodotto del vivaio del Milan, Donadel è noto soprattutto per aver militato sei stagioni nella Fiorentina. Dal 2015 è passato ai canadesi del Montreal Impact. 31 presenze con gli Azzurrini.

Alessandro Potenza - 1984, difensore

Il più giovane della vittoriosa spedizione tedesca ha cambiato diverse squadre provando anche esperienze all'estero (Maiorca e India). Ha smesso di giocare nel 2016 e negli ultimi mesi ha allenato la Recanatese.

Alessandro Potenza ha giocato in India

Giandomenico Mesto - 1982, centrocampista

Tanti anni fra Reggina e Genoa, Mesto, centrocampista e difensore, ha giocato anche a Napoli. Nel 2015 è passato al Panathinaikos. 3 presenze con gli Azzurri.

Alessandro Rosina - 1984, centrocampista

Trequartista eclettico e molto tecnico, al Torino fu soprannominato Rosinaldo. All'estero ha militato nello Zenit San Pietroburgo, dove ha vinto due campionati russi. Una sola presenza in Nazionale.

Simone Del Nero - 1981, centrocampista

Una carriera sulla fascia sinistra fra Brescia e Lazio, ha giocato però anche in Scozia e in Malesia. Ultima stagione alla Carrarese in Lega Pro. 13 gettoni con l'Under 21.

Andrea Caracciolo - 1981, attaccante

Torre d'attacco, soprannominato Airone, Caracciolo è cresciuto nelle giovanili del Milan ma la sua carriera si è sviluppata soprattutto nel Brescia di cui è tuttora capitano. Ha giocato 2 volte nella Nazionale maggiore.

Gaetano D'Agostino - 1982, centrocampista

Siciliano, cresciuto nelle giovanili del Palermo, è passato giovanissimo alla Roma, ma è esploso nell'Udinese. Ha chiuso la carriera un anno fa in Lega Pro e nell'ultima stagione ha allenato la Virtus Francavilla. 5 presenze in Nazionale.

Carlo Zotti - 1982, portiere

Campano, cresciuto nella Roma, Zotti ha giocato diverse stagioni in Svizzera, fra Bellinzona e Wil. Attualmente è svincolato. Ha totalizzato due presenze con l'Under 21.