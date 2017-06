Adesso è ufficiale: Sky si è aggiudicata i diritti di Champions League ed Europa League per il triennio 2018-2021.

1 ore fa di Marco Ercole

Sky si è aggiudicata i diritti tv della Champions League e dell'Europa League per il triennio 2018-2021. Proprio il 2018 sarà il primo anno della nuova formula della Champions che vedrà partecipare quattro squadre italiane.

Sky trasmetterà oltre 340 partite delle due competizioni, tra cui quelle di ben 7 squadre italiane (4 in Champions League e fino a 3 in Europa League). Per la prima volta le partite più importanti saranno trasmesse anche in 4K HDR, l’ultima frontiera dell’alta definizione.

"L’acquisizione dei diritti della UEFA Champions League - si legge nel comunicato di Sky - è stata ottenuta grazie a un investimento razionale e sostenibile, che ha tenuto conto del valore del prodotto, dell’interesse che suscita anche tra i più giovani e soprattutto del nuovo format della competizione, con il quale il numero di partite minimo delle italiane aumenta del 70% rispetto alla media degli ultimi 5 anni".