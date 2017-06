Dal Colosseo di Roma ai fiordi della Norvegia la IAAF Diamond League cambia scenario per il quinto appuntamento del circuito in programma giovedì sera nel mitico Bislett Stadium di Oslo dalle ore 20 con diretta su Fox Sports

2 ore fa di Diego Sampaolo

La Diamond League arriva in Scandinavia per le due classiche del Nord di Oslo (15 giugno) e di Stoccolma (18 giugno). Il Bislett Stadium è noto agli appassionati di atletica come uno degli stadi più famosi di atletica del mondo ed è l’impianto sportivo norvegese più conosciuto al mondo. Ben 69 primati del mondo sono stati battuti nella lunga storia di questo stadio utilizzato in passato anche per il pattinaggio di velocità.

Tanti campioni hanno scritto pagine storiche dei Bislett Games con record mondiali da leggenda: l’australiano Ron Clarke (27’39”4 sui 10000 metri nel 1965), i “big three” dell’atletica britannica Sebastian Coe (1’42”33 sugli 800m nel 1979 e 2’12”81 nel 1981), Steve Ovett( (3’48”8 nel miglio nel 1980) e Steve Cram (3’46”32 sul miglio nel 1985), Dave Moorcroft (13’00”41 sui 5000 metri nel 1982), Ingrid Kristiansen (30’59”42 nel 1984 e 30’13”74 nel 1986 sui 10000m), Yobes Ondieki (primo meno 27 minuti della storia con 26’58”38 sui 10000m nel 1993), Williams Sigei (26’52”23 sui 10000m nel 1994) e Haile Gebrselassie (26’31”32 sui 10000m nel 1997), Trine Hattestad (69.48m nel giavellotto nel 2000), Meseret Defar (14’16”63 nei 5000m nel 2007) e Tirunesh Dibaba (14’11”15 nel 2008).

Diamond League: i protagonisti chiave di Oslo gara per gara

Salto in alto masischile (ore 20.12) - Tutto il podio olimpico sarà in pedana a Oslo con il campione olimpico canadese Derek Drouin, l’argento Mutaz Essa Barshim e il bronzo Bogdan Bondarenko. Quest’ultimo debutta in questa stagione dopo un periodo di allenamenti a Formia. Quattro atleti in gara a Oslo hanno superato i 2.40m almeno una volta in carriera.

Barshim ha dimostrato di essere il saltatore in alto più in forma in questo momento avendo vinto le prime due tappe della Diamond League a Doha con 2.36m e a Shanghai con 2.33m e il meeting di solo salto in alto di Opole in Polonia dove ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno con 2.37m sotto la pioggia. Il campione del Qatar ha superato per sette volte in carriera la barriera dei 2.40m (una in più rispetto a Bondarenko, primatista europeo con 2.42m). Barshim è tornato ad adottare la vecchia rincorsa che lo portò a stabilire il record asiatico con 2.43m a Bruxelles nel 2014. Nella forma attuale il vice campione olimpico potrebbe attaccare il record dello stadio detenuto da ventotto anni dal primatista mondiale Javier Sotomayor con 2.37m. L’attuale Meeting Director dei Bislett Games Steinar Hoen vinse per la prima volta a Oslo nel 1994 con 2.35m.

Drouin ha vinto gli ultimi grandi titoli ai Mondiali di Pechino e alle Olimpiadi di Rio superando quasi tutte le misure al primo tentativo. Durante la primavera il canadese è tornato a cimentarsi nel decathlon ottenendo con 2.28m la migliore misura di sempre in una gara di salto in alto nell’ambito delle prove multiple. Nella prima uscita stagionale in Diamond League a Shanghai Drouin ha commesso tre errori alla quota d’ingresso a 2.20m ma è un atleta in grado di rendere al meglio negli appuntamenti che contano.

Il cast d’eccezione comprende il primatista britannico Robbie Grabarz (argento agli Europei outdoor 2016 di Amsterdam e agli Europei Indoor 2017 di Belgrado e secondo al meeting di Doha con 2.31m), il siriano Majed Ghazal (personale di 2.36m e finalista alle Olimpiadi di Rio nel 2016), il campione europeo indoor 2017 Sylvester Bednarek della Polonia, il bronzo europeo indoor Pavel Seliverstau della Bielorussia, l’estroso cinese Zhang Guowei (argento ai Mondiali di Pechino e vincitore a Oslo due anni fa con 2.36m al termine di un bel duello con l’azzurro Marco Fassinotti, l’ucraino Andiy Protsenko, quarto alle Olimpiadi di Rio con 2.33m e il bahamense Donald Thomas, campione del mondo a Osaka 2007 e terzo a Doha con 2.29m.

400 ostacoli maschili (ore 21.25) - Sarà la gara più attesa dal pubblico norvegese per la presenza del formidabile talento locale Karsten Warholm, atleta salito sulla ribalta nel 2013 con il titolo mondiale under 18 nell’octathlon a Donetsk. Agli Europei Juniores di Eskilstuna 2015 Warholm vinse due medaglie d’argento nel decathlon e nei 400 metri. In quella manifestazione giovanile Karsten disputò le prime quattro prove del decathlon prima di presentarsi ai blocchi di partenza delle batterie dei 400 metri dove fermò il cronometro in 46”50. Dopo meno di un’ora disputò un altro 400 metri valido come quinta prova del decathlon. L’anno successivo il giovane norvegese si è concentrato sui 400 ostacoli, specialità nella quale si è classificato sesto nella finale degli Europei di Amsterdam ed è stato semifinalista alle Olimpiadi di Rio dove mancò la finale per appena 17 centesimi di secondo dopo aver stabilito il record personale con un ottimo 48”49 in batteria. Nel corso della stagione indoor ha corso i 200 metri in 20”91, i 400 metri in 45”96 e ha stabilito il record mondiale sull’insolita distanza dei 300 ostacoli indoor con 34”92 a Tampere. Warholm ha iniziato alla grande la stagione all’aperto con un eccellente 44”87 (miglior tempo europeo dell’anno) sui 400 metri al meeting norvegese di Floro nello scorso fine settimana. Manifesti pubblicitari del meeting con i volti di Warholm e di Kerron Clement sono ben visibili ovunque nella capitale norvegese.

Warholm affronterà un cast straordinario che riunisce i primi quattro classificati delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, tutti scesi sotto i 48 secondi nella finale a Cinque Cerchi e i vincitori delle ultime edizioni dei Mondiali di Pechino e degli Europei di Amsterdam. Guida la lista dei protagonisti lo statunitense Kerron Clement, campione olimpico. Lo statunitense originario di Trinidad and Tobago salì per la prima volta sulla ribalta nel 2004 con il titolo mondiale juniores a Grosseto. Successivamente conquistò due titoli mondiali a Osaka 2007 e a Berlino 2009 e tre finali iridate a Daegu 2011, a Mosca 2013 e a Pechino 2015. Dopo una serie di problemi fisici l’ostacolista statunitense è tornato al massimo della forma nel 2016 quando ha vinto il primo oro olimpico della sua carriera a Rio stabilendo il miglior tempo mondiale dell’anno di 47”72 e la classifica finale della Diamond League. La starting list presenta il turco di origini cubane Yasmani Copello, campione europeo ad Amsterdam e bronzo olimpico a Rio in 47”92, l’irlandese Thomas Barr, quarto a Rio in 47”97, il francese di origini senegalesi Mamadou Kasse Hann, primatista stagionale europeo con l’ottimo 48”40 realizzato a Ginevra, lo svizzero di origini egiziane Kariem Hussein, campione europeo a Zurigo 2014 e autore di un buon record stagionale di 49”02 al meeting di Ginevra, l’estone Rasmus Magi, argento europeo a Zurigo e sesto nella finale olimpica di Rio, e il sudafricano Louis Van Zyl, bronzo ai Mondiali di Daegu 2011. Ad assistere in tribuna d’onore ci sarà come special guest il grande ostacolista Edwin Moses, due volte campione olimpico a Montreal 1976 e a Los Angeles 1984 ed ex primatista mondiale con 47”02. La leggenda statunitense, che nel corso della sua carriera rimase imbattuto per 122 gare consecutive, detiene ancora il record dei Bislett Games con 47”67 dal 1979. A quei tempi fu il quarto miglior tempo della storia.

200 metri femminili (ore 21.40) - La campionessa mondiale Dafne Schippers torna a correre i 200 metri a Oslo per il secondo anno consecutivo. Nella passata edizione la “Flying Dutchwoman” vinse in un eccellente 21”93 battendo Elaine Thompson e migliorò di un centesimo il record del meeting detenuto da 22 anni dalla statunitense Gwen Torrence. Nelle settimane successive Dafne vinse il secondo titolo europeo dei 100 metri della sua carriera davanti al pubblico di casa ad Amsterdam e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio sui 200m in 21”88 a un decimo di secondo da Elaine Thompson. La sua città natale Utrecht ha inaugurato un ponte intitolandolo alla sprinter olandese (il Dafne Schippers brug). Schippers celebrerà il suo venticinquesimo compleanno proprio nel giorno dei Bislett Games dopo aver vinto due gare sui 100 metri a Roma e a Hengelo. L’ avversaria principale della sprinter olandese sulla pista del Bislett sarà l’ivoriana Murielle Ahouré, vice campionessa mondiale a Mosca sui 100m e sui 200m e autrice di un ottimo 10”83 a Monteverde negli Stati Uniti con un centesimo di vantaggio su Veronica Campbell Brown nel fine settimana scorso. Ahoure, vincitrice sui 200 metri a Oslo nel 2015, si allena in Norvegia durante i mesi estivi e ha un fidanzato norvegese. Oltre a Schippers saranno in gara altre due sprinter europee di grande nome come la bulgara Ivet Lalova Collio, doppia medaglia d’argento agli Europei di Amsterdam sui 100m e sui 200m e due volte vincitrice sui 100 metri ai Bislett Games nel 2011 in 11”01 e nel 2013 in 11”04, e la giovane tedesca Gina Luckenkemper, bronzo agli Europei di Amsterdam sui 200m e campionessa europea juniores sui 200 metri a Eskilstuna 2015.

100 metri maschili (ore 21.03) - Il ventiduenne André De Grasse è l’ultimo esponente della grande tradizione dello sprint canadese dopo gli anni d’oro di Harry Jerome, Donovan Bailey e Bruny Surin. Il tre volte medagliato olimpico ha contribuito ai brillanti risultati del suo paese nelle ultime grandi rassegne internazionali grazie al bronzo sui 100 metri ai Mondiali di Pechino e alle tre medaglie (argento sui 200 e bronzi sui 100m e nella staffetta 4x100). De Grasse disputerà i 100 metri per la seconda edizione consecutiva ai Bislett Games di Oslo dopo il successo dell’anno scorso in 10”07. Lo sprinter di Scarborough in Ontario arriva a Oslo in ottime condizioni di forma dopo il successo al Golden Gala di Roma in 20”01 (personale stagionale). Due anni fa salì sulla ribalta vincendo 100m e 200m ai Campionati NCAA di Eugene con 9”58 e 19”75, prestazioni ventose ma di grande significato tecnico. In questa stagione De Grasse ha contribuito al successo del Canada nella staffetta 4x200 alle IAAF World Relays alle Bahamas.

I due principali avversari di De Grasse saranno due sprinter europei come il britannico Chijindu Ujah e il francese Jimmy Vicaut che daranno vita ad una sorta di rivincita del Golden Gala di Roma. Ujah si è imposto in 10”02 con tre centesimi di vantaggio su Vicaut diventando il secondo vincitore britannico sui 100 metri a Roma 25 anni dopo il successo di Linford Christie. Il giovane sprinter di origini nigeriane, campione europeo juniores a Rieti nel 2013, si è classificato anche terzo a Eugene. Vicaut, primatista europeo con 9”86, è sceso sotto i 10 secondi in questa stagione con 9”97. La starting list presenta anche Adam Gemili, campione europeo nel 2014 e quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 200 metri, il campione europeo di Amstredam 2016 Churandy Martina, il finalista olimpico Ben Youssef Meité, la rivelazione dello sprint britannico Reece Prescod, vincitore al meeting di Gavardo in 10”11 e il canadese Aaron Brown, autore di un personale di 9”96.

Lancio del disco (ore 19.57) - Oslo ripeterà l’esperimento di Shanghai di svolgere le due gare del lancio del disco maschile e femminile contemporaneamente con tentativi alternati tra uomini e donne. La gara maschile propone il duello tra i fratelli tedeschi Robert e Christoph Harting, che si sono succeduti nell’albo d’oro delle Olimpiadi vincendo le ultime due edizioni della manifestazione a Cinque Cerchi rispettivamente a Londra 2012 e a Rio 2016. La sfida tra i due giganti berlinesi era mancata alle ultime Olimpiadi quando Christoph si impose all’ultimo lancio, mentre Robert fu eliminato in qualificazione a causa anche di problemi fisici. In questa stagione Robert è stato il migliore con un un buon 64.99m al debutto a Rehlingen, mentre Christoph ha ottenuto un primato stagionale di 63.47m a Shanghai. Si presentano in grandi condizioni i tre atleti che sono riusciti a superare i 68 metri in questa stagione: il giamaicano Fedrick Dacres, capofila mondiale stagionale con 68.88m, il lituano Andrius Gudzius (secondo al mondo con 68.81m e vincitore a Stettino co 68.16m a a Hengelo con 66.36m) e il primatista svedese Daniel Stahl (68.36m di personale stagionale). Gli altri due protagonisti assoluti di una gara da finale mondiale sono il polacco Piotr Malachowski, campione del mondo a Pechino 2015 e argento olimpico a Rio, e il belga Philip Milanov,, argento iridato a Pechino 2015 e vincitore della prima gara stagionale di Diamond League a Shanghai.

La regina del lancio del disco Sandra Perkovic insegue il sesto Trofeo dei Diamanti della sua carriera dal 2012 in poi. Nella prima competizione stagionale a Shanghai ha collezionato la trentacinquesima vittoria su 42 gare disputate in Diamond League nella sua carriera stabilendo la sua seconda migliore prestazione stagionale con 66.94m. Nel corso del 2017 la fuoriclasse croata ha superato la barriera dei 70 metri con 70.23m a Spalato durante i Campionati croati di lanci invernali. Le avversarie più accreditate saranno la cubana Denia Caballero, campionessa del mondo a Pechino 2015 davanti a Perkovic, la francese Melina Robert Michon, vice campionessa olimpica a Rio e le tedesche Julia Harting, argento olimpico ad Amsterdam 2016 e moglie di Robert Harting, e Nadine Muller, bronzo ai Mondiali di Mosca.

800 metri femminili - Caster Semenya, Francine Nyonsaba e Margaret Wambui si incontrano per la seconda sfida stagionale di Diamond League tra le tre medagliate olimpiche di Rio. La sudafricana, due volte vincitrice delle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, ha vinto le prime due gare stagionali di Doha in 1’56”61 e di Eugene in 1’57”78 ma nella gara statunitense ha fatto più fatica del previsto per battere la campionessa mondiale juniores Wambui, che è stata preceduta dalla sudafricana di un solo decimo di secondo e ha realizzato il personale stagionale con 1’57”08 a Doha. La vice campionessa olimpica Nyonsaba ha saltato la tappa di Doha per infortunio ma si è classificata terza a Eugene in 1’59”10. Le altre protagoniste in gara saranno la canadese Melissa Bishop, seconda ai Mondiali di Pechino e quarta alle Olimpiadi di Rio in 1’57”02, la britannica Linsey Sharp, sesta a Rio con il record personale di 1’57”69 e la keniana Eunice Sum, campionessa mondiale a Mosca 2013 e tre volte vincitrice della Diamond League. Il record del meeting di Pamela Jelimo stabilito nel 2008 con 1’55”41 non sembra in pericolo ma si preannuncia una gara dai ritmi elevati.

1500 metri maschili (ore 21.50) - Quest’anno il meeting non si concluderà con il tradizionale Dream Mile ma con i 1500 metri maschili che avranno come grande favorito il keniano Elijah Manangoi, argento ai Mondiali di Pechino 2015 e primo al meeting di Doha di quest’anno in 3’31”90 e secondo nel Bowerman Mile di Eugene in 3’49”08. Manangoi affronterà tre altri atleti in grado di scendere sotto i 3’30” in carriera come Abdelati Iguider (3’28”79), il campione del mondo indoor 2014 Ayanleh Souleiman (3’29”58) e il vice campione mondiale di Mosca 2013 Silas Kiplagat (3’27”64) oltre ai due ultimi campioni europei indoor Jakub Holusa (Praga 2015) e Marcin Lewandowski (Belgrado 2017) e all’idolo locale Filip Ingebrigtsen,

Dream mile under 20 (ore 20.30) - Gli organizzatori hanno inserito un Dream Mile giovanile riservato agli under 20 con l’obiettivo di permettere al sedicenne Jakob Ingebrigtsen (fratellino dei campioni europei Henrik e Filip) di migliorare il record personale di 3’58”07, con il quale il giovane norvegese è diventato il primo atleta della sua età capace di scendere sotto i 4 minuti in occasione del meeting di Eugene. Jakob è un talento in grado di correre i 1500 metri in un eccellente 3’42” lo scorso anno a Oslo. Agli ultimi Europei di Cross di Chia in Sardegna ha vinto il titolo europeo under 20 battendo l’azzurro Yohanes Chiappinelli. Il prossimo Luglio sarà uno dei principali campioni degli Europei Juniores di Grosseto. Il giovane norvegese avrà come avversario principale l’etiope Selemon Barega, campione del mondo under 20 nel 2016 a Bydgoszcz e vincitore alla Cinque Mulini di San Vittore Olona lo scorso Febbraio.

“Ho fatto bene di recente e penso di poter correre più velocemente rispetto a Eugene”.

400 metri maschili (ore 20.03) - Si preannuncia una gara molto aperta con il ceco Pavel Maslak, campione europeo indoor per la terza volta consecutiva a Belgrado 2017 e due volte iridato indoor nel 2014 e nel 2016, i due gemelli Kevin e Jonathan Borlée, campioni europei e quarti alle Olimpiadi nel 2016 con la staffetta 4x400 del Belgio, il britannico Matthew Hudson Smith, vice campione europeo a Zurigo e finalista olimpico a Rio, e il talento del Botswana Baboloki Thebe, vice campione mondiale juniores con la staffetta 4x400 e autore di un personale stagionale di 44”89.

Salto in lungo femminile (ore 20.20) - La campionessa olimpica di Rio del lungo e della staffetta 4x100 Tianna Bartoletta cercherà di vincere per la seconda volta a Oslo dopo essersi aggiudicata la gara di due anni fa con 7.02m. La statunitense avrà come avversarie principali le britanniche Shara Proctor (bronzo mondiale a Pechino), Lorraine Ugen (medaglia d’argento agli Europei di Belgrado con 6.97m) e Jazmin Sawyers (argento agli Europei di Amsterdam 2016 e cantante di successo con una partecipazione al popolare talent show musicale di ITV UK), la russa Dariya Klishina, due volte campionessa europea indoor 2011 e 2013, e la nigeriana Blessing Okagbare, seconda ai Mondiali di Mosca 2013.

Salto con l’asta femminile (ore 18.15) - La neozelandese Eliza McCartney, bronzo olimpico a Rio, e la cubana Yarisley Silva, campionessa mondiale a Pechino 2015 con 4.90m, sono le favorite. Nella gara del Golden Gala Pietro Mennea Silva ha avuto la meglio sulla primatista mondiale juniores nella lotta per il secondo posto con 4.75m. Le altre protagoniste saranno la svizzera Nicole Buchler, sesta alle Olimpiadi di Rio e quarta ai Mondiali Indoor di Portland nel 2016, la tedesca Lisa Ryzich, argento agli Europei outdoor di Amsterdam 2016 e agli Europei Indoor di Belgrado 2017 e la russa Anzhelika Sidorova, campionessa europea a Zurigo 2014, la svedese Angelica Bengtsson, quarta ai Mondiali di Pechino 2015 e medaglia di bronzo agli Europei Indoor di Belgrado 2017 e la primatista canadese Alisha Newman.

100 ostacoli femminili (ore 20.17) - Gara equilibrata con la statunitense Kristi Castlin, bronzo olimpico a Rio, la tedesca Pamela Duktiewicz, terza agli Europei Indoor di Belgrado e ancora imbattuta in questo inizio di stagione nel quale ha corso in 12”61, la bielorussa Alina Talay, bronzo ai Mondiali di Pechino, e la britannica Tiffany Porter, campionessa europea a Zurigo 2014 e bronzo iridato a Mosca 2013.

3000 siepi femminili (ore 20.45) - La campionessa olimpica di Londra 2012 Habiba Ghribi della Tunisia affronta un’altra medagliata di quell’edizione dei Giochi Sofia Assefa, la tedesca Gesa Felicitas Krause, bronzo ai Mondiali di Pechino 2015 e primatista nazionale con l’eccellente 9’15”70 stabilito a Doha lo scorso 5 Maggio, le keniane Daisy Jepkemei, Purity Kirui e Norah Jeruto, la norvegese Karoline Bjerkeli Grovdal, campionessa europea sui 3000 siepi e sui 5000 agli Europei Juniores 2009 e bronzo agli Europei di Amsterdam 2016 sui 10000m, e l’albanese Luiza Gega, bronzo europeo sui 3000 siepi ad Amsterdam.