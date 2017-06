La rassegna stampa dei giornali catalani avrà fatto venire il mal di pancia al fuoriclasse del Real Madrid, irriso e talvolta anche insultato.

4 ore fa di Alberto Casella

Il momento, per Cristiano Ronaldo, non è dei più sereni. Ieri ha ricevuto la denuncia della Fiscalía di Madrid per una presunta frode fiscale che ammonterebbe a 14,7 milioni di euro di imposte non pagate sui proventi dei diritti di immagine riferiti al periodo fra il 2011 e il 2014.

Oggi è intervenuto il suo avvocato Lobo Xavier che ha tuonato contro la denuncia definendola ingiusta e senza alcun fondamento di legge. Ma intanto la stampa e i media catalani avevano armato i cannoni e i carichi da 90 che hanno fatto partire non erano certo a salve.

Il portoghese è l'uomo simbolo del Real Madrid, rivale storico dei Blaugrana e, se forse il capitano Sergio Ramos è il bersaglio principe fra i Blancos, ai media di Barcellona non è parso vero di poter sbattere in prima pagina il "mostro di Madrid", fra lazzi e ironie, talvolta anche sopra le righe.

La rassegna stampa dei media catalani su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo senza pace: a Barcellona lo chiamano già CR14,7

Sbattere il mostro in prima pagina è letteralmente ciò che ha fatto L'Esportiu utilizzando una foto del discusso, e obiettivamente brutto, busto di Cristiano Ronaldo recentemente installato all'aeroporto di Madeira, accompagnata dalla discutibile scritta "Squallido". Decisamente più "morbida" l'ironia di Mundo Deportivo che, dimenticando peraltro i guai giudiziari di Messi e Neymar, spara a tutta pagina l'irridente titolo CR14,7 che gioca fra la somma che il portoghese avrebbe frodato al fisco e il suo dorsale.

Cristiano Ronaldo prova a zittire tutti dal ritiro col Portogallo

Zidane: attacco dalla Colombia

Ma non ce n'è solo per Cristiano Ronaldo. Anche Zidane, attualmente in vacanza in una beauty farm di Merano, è sotto attacco. Nelle ultime ore i suoi profili social sono stati inondati di messaggi di insulti provenienti dai fan di James Rodriguez. La Colombia era impegnata la notte scorsa in un'amichevole contro il Camerun vinta 4-0: al gran gol del giocatore del Real Madrid, che ha aperto le marcature, sul profilo Instagram di Zidane sono piovute le pesanti bordate dei fan colombiani. Nella stagione appena conclusa James è 19mo per minuti di utilizzo, davanti solo a Kiko Casilla, Pepe, Mariano e Coentrao. Evidentemente, che i risultati sembrino dare ragione a Zidane, ai tifosi di James interessa poco.

Repos en Italie