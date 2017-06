Tramite i suoi avvocati il portoghese definisce ingiusta la denuncia per frode fiscale. Ma intanto rischia una multa di 28 milioni e fino a sette anni di carcere.

1 ore fa di Alberto Casella

Non si è fatta attendere la controffensiva dei legali di Cristiano Ronaldo nei confronti della denuncia dell'Agenzia delle Entrate spagnola che accusa il giocatore di non aver pagato 14,7 milioni di euro di imposte sui diritti di immagine riferiti agli anni che vanno dal 2011 al 2014.

L'avvocato portoghese di CR7, António Lobo Xavier, ha dichiarato a Lusa Notizie SIC che il giocatore considera la denuncia una vera ingiustizia basata soltanto su una divergenza di opinioni che non ha alcun fondamento in alcuna legge. Andando nel particolare, Xavier Lobo ha spiegato che Cristiano ha dichiarato nel 2014 i diritti ottenuti dal 2011 in poi perché riteneva che così andasse fatto e non diversamente, come sostenuto dalla pubblica accusa:

Non c'è stata mancata dichiarazione, c'è stata una dichiarazione che ha seguito criteri diversi da quelli che forse voleva l'Agenzia spagnola, ma che non trova alcun fondamento in alcuna legge o norma: di conseguenza non vi è stata alcuna violazione.

Sempre secondo l'avvocato portoghese, se il fuoriclasse del Real Madrid avesse pagato di anno in anno anziché tutto in una volta avrebbe addirittura pagato di meno. Pertanto la denuncia della Fiscalía, che finora non aveva eccepito nulla e che ha definito l'azione del giocatore come frode fiscale "consapevole e volontaria", è stata recepita da Cristiano come "sorprendente e ingiusta".

Ma Xavier Lobo non ha usato mezzi termini e ha affermato che a suo parere la denuncia, pur senza alcun fondamento legale, è stata presentata col solo scopo di fermare la prescrizione nel tentativo di cercare nel frattempo eventuali altri elementi probatori. Parole pesanti quelle dell'avvocato di Cristiano Ronaldo, così come pesante è stato il riferimento alla vicenda dei guai fiscali di Messi:

Il caso di Messi e di altri giocatori perseguiti dal Tesoro spagnolo è completamente diverso perché loro non hanno dichiarato nulla. Cristiano ha dichiarato tutto ma con modalità che non vanno bene al fisco spagnolo.

La multa di 28 milioni

Intanto la Gestha, sindacato dei funzionari del Ministero delle Finanze spagnolo, ha emesso un comunicato dal quale emergono gli scenari cui potrebbe andare incontro Cristiano Ronaldo. Nel peggiore dei casi, secondo Gestha, il giocatore potrebbe trovarsi a dover pagare una multa di 28 milioni e scontare fino a 7 anni di carcere.

#Gestha advierte que Cristiano podría ser multado con un mínimo... https://t.co/B8ABYmESdB — Actualidad Deportiva (@Deportesdiaadia) June 13, 2017

Grazie a una norma introdotta nel 2013, però, il giudice potrebbe applicare le attenuanti per la regolarizzazione volontaria. In tal caso ci sarebbero due possibilità: se la pena fosse ridotta della metà, cioè tre anni e mezzo, CR7 dovrebbe scontare la reclusione, mentre se la riduzione arrivasse a un quarto della pena, 21 mesi, potrebbe subentrare la condizionale e Cristiano Ronaldo non entrerebbe in carcere. Una condizione, quest'ultima, che secondo Gestha richiede una collaborazione assoluta dell'investigato nel corso delle indagini e il puntuale pagamento della multa di 28 milioni.