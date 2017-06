Si parte sabato, la finalissima sarà il 2 luglio: tutto quello che vi serve sapere sul torneo FIFA che anticipa i Mondiali del prossimo anno.

4 ore fa di Stefano Fiori

Russia, un anno prima. Gli amanti degli happy hour se la godranno come un aperitivo, gli appassionati di cinema o delle serie TV la seguiranno come fosse un trailer. È la Confederations Cup, il warm-up ufficiale dei Mondiali. Vabbè, avete capito: con le variazioni sul tema dell'attesa potremmo proseguire per ore. Ma il tempo stringe, meglio gettarci nel vivo di questa competizione.

Otto Nazionali, 16 partite. Per non farsi mancare nulla, anche la finale per il terzo posto: un calendario breve ma fitto, senza pensare troppo alla Coppa del Mondo che verrà. Intanto c'è questo di trofeo da mettere in bacheca, per quella che si preannuncia come l'ultima edizione prima del pensionamento.

Certo, direte voi, conquistare la Confederations Cup non è tradizionalmente benaugurante: nessun vincitore ha poi trionfato l'anno seguente ai Mondiali (clicca qui per l'albo d'oro). Ma il doblete del Real Madrid in Champions League, del resto, insegna che i tabù sono fatti per essere violati. Almeno, se lo augurano la Germania campione iridata in carica o il Portogallo re d'Europa: due tra le protagoniste del torneo che partirà sabato.

Confederations Cup, il calendario delle partite

Il taglio del nastro della manifestazione è fissato proprio per il 17 giugno: la Russia farà gli onori di casa contro la Nuova Zelanda, vincitrice dell'ultima coppa delle Nazioni oceaniche. Poi sarà la volta delle altre due squadre inserite nel Gruppo A: il Portogallo di Cristiano Ronaldo e il Messico, arrivato qui in Russia dopo lo spareggio con gli Usa tra gli ultimi due vincitori della Gold Cup. Il Gruppo B vedrà invece affrontarsi - oltre alla Germania - il Cile bicampione della Copa America, il Camerun trionfatore dell'ultima Coppa d'Africa (ricordate, amici di FOX Sports?) e l'Australia dominatrice dell'Asian Cup 2015.

Due gli orari da tenere a mente qui in Italia: le 17 e le 20, un'ora in meno rispetto al fuso delle città che ospiteranno le gare. Unica eccezione, la finale per il 3° posto: l'appuntamento sarà per le 14 (ora italiana). Quando? Domenica 2 luglio, il giorno dei verdetti: dopo la "finalina", alle 20 andrà in scena anche lo spettacolo della finalissima che assegnerà il trofeo.

FIFA.com I due gruppi della Confederations Cup 2017

Vediamo allora nel dettaglio le diverse fasi della competizione:

1ª giornata : da sabato 17 a lunedì 19 giugno

: da sabato 17 a lunedì 19 giugno 2ª giornata : mercoledì 21 e giovedì 22 giugno

: mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 3ª giornata : sabato 24 e domenica 25 giugno

: sabato 24 e domenica 25 giugno Semifinali : mercoledì 28 e giovedì 29 giugno (entrambe alle ore 20)

: mercoledì 28 e giovedì 29 giugno (entrambe alle ore 20) Finale 3° posto e finale : domenica 2 luglio (la prima alle ore 14, la seconda alle ore 20)

FIFA.com Il calendario del torneo

Ed ecco allora tutte le gare previste, suddivise per i due gironi:

GRUPPO A

1ª giornata

Sabato 17 giugno: Russia-Nuova Zelanda ore 17

Domenica 18 giugno: Portogallo-Messico ore 17

2ª giornata

Mercoledì 21 giugno: Russia-Portogallo ore 17 e Messico-Nuova Zelanda ore 20

3ª giornata

Sabato 24 giugno: Messico-Russia ore 17 e Nuova Zelanda-Portogallo ore 17

GRUPPO B

1ª giornata

Domenica 18 giugno: Camerun-Cile ore 20

Lunedì 19 giugno: Australia-Germania ore 17

2ª giornata

Giovedì 22 giugno: Camerun-Australia ore 17 e Germania-Cile ore 20

3ª giornata

Domenica 25 giugno: Germania-Camerun ore 17 e Cile-Australia ore 17

La formula del torneo

Chiamarla formula è esagerato: di calcoli complicati e abbinamenti spaccacervelli, qui c'è davvero poco. Il copione del torneo è semplicissimo: passano le prime due di ogni girone. La prima del Gruppo A troverà in semifinale - mercoledì 28 - la seconda del Gruppo B, mentre la capolista del girone B e la seconda del girone A si sfideranno giovedì 29. Poi la chiusura in grande con le due finali.

Il Brasile ha vinto le ultime tre edizioni consecutive

C'è il VAR e... c'è anche un italiano

Se prova generale in vista del Mondiale deve essere, è necessario che lo sia fino in fondo. Ecco perché la Confederations Cup 2017 fungerà da test di lusso per il VAR (il Video Assistant Referee) online: per il prossimo anno dovrà essere tutto collaudato a puntino. Tra i direttori di gara "tradizionali", invece, troviamo un rappresentante del nostro Paese: Gianluca Rocchi è stato scelto per formare il novero di 9 arbitri della competizione. A completare la terna tutta italiana, gli storici assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

Il nostro Gianluca Rocchi sarà uno dei 9 arbitri della competizione

Gli stadi di Russia 2017

Il Var ok, ma i riflettori del torneo pre-Mondiali sono puntati da sempre soprattutto sugli stadi. Sono quattro gli impianti selezionati:

Zenit Arena di San Pietroburgo (66.881 posti), inaugurato lo scorso ottobre

Oktrytie Arena di Mosca (44.829 posti, casa dello Spartak Mosca), inaugurato nel settembre 2014

Stadio Olimpico Fist di Sochi (47.659 posti), inaugurato nel 2013

Kazan Arena di Kazan (45.015 posti, casa del Rubin Kazan), inaugurato nel giugno 2013

La Zenit Arena ospiterà sia la partita inaugurale che la finalissima, mentre lo stadio della capitale russa sarà il teatro della finale per il 3° posto: a Kazan e Sochi toccheranno invece le due semifinali.

Il trofeo e il montepremi

Se vi state chiedendo che forma abbia il trofeo che alzeranno al cielo i vincitori di quest'ultima edizione, o semplicemente ve lo siete dimenticato dal 2013 a questa parte, eccovi accontentati:

Ma le ricompense non si limitano di certo alla coppa, perché ogni Federcalcio partecipante riceverà un premio in denaro:

4,1 milioni di dollari (3,6 milioni di euro) per il vincitore

3,6 milioni di dollari (3,2 milioni di euro) per l'altra finalista

3 milioni di dollari (2,7 milioni di euro) per la terza classificata

2,5 milioni di dollari (2,2 milioni di euro) per la quarta classificata

1,7 milioni di dollari (1,5 milioni di euro) a testa per il resto delle squadre.

Il pallone ufficiale

Tra i protagonisti del torneo pre-Mondiale, come non citare lui: il pallone. L'Adidas ne ha realizzato uno per l'occasione: si chiama "Krasava" e presenta delle linee frastagliate che vogliono ricordare la preziosità di un rubino rosso. Cosa significa "Krasava" in russo? Avete presente quello che esclamate increduli dopo aver assistito a una giocata strappa-applausi, a un gol da fantascienza o a un dribbling inebriante? Ecco, nell'ex nazione sovietica utilizzano quest'espressione. Iniziate a prenderci confidenza. In attesa, è questa la parola d'ordine, del Mondiale.