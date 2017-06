Il quotidiano catalano Sport evidenzia come la presunta frode fiscale di CR7 sia stata raccontata dalla stampa madrilena: nelle foto, il portoghese appare sempre e solo con la divisa della nazionale e mai con quella del Real Madrid.

2 ore fa di Paolo Cola

In Spagna non si placano le polemiche attorno al caso della presunta evasione fiscale da 14,7 milioni da parte di Cristiano Ronaldo. A recitare il ruolo del leone, ovviamente, è la stampa catalana, ansiosa di restituire al mittente - la controparte madrilena - tutto quanto era piovuto sulla testa di Leo Messi e Neymar, le due superstar blaugrana che nei mesi scorsi sono finiti al centro di scandali di portata analoga.

A distinguersi, in particolare, è Sport, che nell'edizione odierna lancia un attacco a Florentino Perez, diretto quanto sorprendente nella sua natura. Secondo il quotidiano di Barcellona, infatti, il machiavellico presidente del Real Madrid avrebbe esercitato pressioni sulla stampa locale affinché, negli articoli riguardanti il caso Cristiano Ronaldo, non venissero pubblicate foto del giocatore con la camiseta blanca, ma solo con quella della nazionale portoghese.

Il potere di Florentino Perez è intatto, presso la stampa madrilena e madridista. Solo così è possibile spiegarsi il perché non sono apparse fotografie di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid in tutte le notizie riguardanti i suoi guai con il fisco. Sempre solo con quella del Portogallo. Su AS e Marca, il caso Ronaldo è in apertura, ma in entrambi i casi il giocatore veste la divisa della sua nazionale. El Pais ha dedicato alla notizia un trafiletto in prima pagina, mentre all'interno, a pagina 33, Cristiano è immortalato durante un allenamento con il Portogallo. In El Mundo, la presunta frode fiscale di CR7 occupa la parte inferiore della prima pagina (con fotografia di un allenamento del Portogallo), mentre all'interno, in tre pagine di servizio, c'è solo una foto grande del portoghese, naturalmente con la maglia della sua nazionale

Stesso discorso anche per quanto riguarda ABC e La Razòn: lo spazio dedicato a Cristiano Ronaldo e ai suoi problemi con il fisco è limitato, e in ogni caso il portoghese non appare mai con la divisa del Real Madrid. Anche senza avere particolare simpatia per il retropensiero, è difficile credere che si tratti di una coincidenza, specialmente a una decina di giorni dalla mirabolante finale di Cardiff.

La teoria di Sport è semplice: no, non si tratta di una coincidenza. Perez non ha alcuna intenzione che l'immagine del Real Madrid, imperturbabile tiranno del calcio europeo, venga macchiata da accuse personali rivolte a un suo giocatore. Per quanto tali accuse siano pesanti (la cifra tolte all'erario spagnolo sarebbe più che tripla rispetto a quella evasa da Messi), e per quanto Cristiano Ronaldo sia di gran lunga il giocatore più forte, più amato e più rappresentativo della Casa Blanca. A proposito, chissà cosa ne pensa lui.