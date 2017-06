Il club rossonero ha contattato il portiere, oggi in ritiro con l'Under 21, senza prima avvisare l'agente. Nelle prossime ore a Casa Milan l'incontro decisivo.

0 condivisioni 0 stelle

27 minuti fa di Andrea Pettinello

Una telenovela di calciomercato. Il rinnovo di contratto di Donnarumma, che da settimane tiene banco su tutte le prime pagine dei giornali, si arricchisce oggi di un nuovo capitolo. Dopo i tira e molla e le dichiarazioni degli ultimi giorni, ad arrabbiarsi è Mino Raiola.

L'agente più famoso e discusso del mondo è stato oggetto di qualsiasi tipo di insulti da parte della stragrande maggioranza del tifo rossonero, che vede in lui un nemico più interessato al proprio tornaconto che alle esigenze dei suoi assistiti. Nella giornata di ieri, però, il tentativo del Milan di contattare direttamente Donnarumma senza avere prima il consenso dell'agente, ha scatenato il putiferio.

Raiola si è infastidito per questa mossa e ha chiamato immediatamente la società rossonera per chiedere un nuovo e a quanto pare decisivo incontro. Le parti si vedranno nelle prossime ore a Casa Milan e la sensazione è che si possa raggiungere la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Milan, Donnarumma e la proposta da 4 milioni più bonus

Un accordo farebbe felici tutti, a iniziare dai tifosi rimasti delusi dal comportamento di Donnarumma, passato in poche settimane dal baciare la maglia a ipotizzare un addio al Milan in questa finestra di calciomercato. Ai supporters del Diavolo pare inoltre esagerato che un giocatore di appena 18 anni, che ancora deve conseguire il diploma di maturità, possa anche solo riflettere su una proposta di prolungamento così ricca. Il Milan ha proposto un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, calcolati in almeno 700 mila euro. A breve Raiola vedrà l'accoppiata Fassone-Mirabelli per mettere la parola fine alla vicenda.