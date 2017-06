Douglas Costa ha accettato l'offerta della Juventus: ora il club bianconero dovrà "solo" trovare l'accordo con il Bayern Monaco per il cartellino del giocatore.

Lui se ne vuole andare, il Bayern Monaco lo vuole cedere, la Juventus lo vuole comprare. Detta così la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Douglas Costa in bianconero sembra facilissima. In realtà è in discesa, ma attenzione a dare tutto per scontato. Perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Sta di fatto che nella serata di martedì Douglas Costa ha detto di sì alla Juventus, dando una bella accelerata alla trattativa. In Baviera il brasiliano ha uno stipendio di 6 milioni lordi, vale a dire fra i 3,5 e i 4 milioni di euro. I campioni d’Italia probabilmente hanno pareggiato l’offerta aggiungendo qualcosa sui bonus per convincerlo.

Negli ultimi anni Juventus e Bayern Monaco hanno chiuso diverse trattative di calciomercato (Benatia in bianconero, Coman e Vidal in Baviera), anche per questo è probabile che si trovi un punto d’incontro fra domanda (50 milioni) e offerta (40). Specie ora che il giocatore ha dato il proprio assenso al trasferimento.

Allegri, dopo la partita di Cardiff, ha chiesto giocatori che possano allargare la rosa. Vale a dire atleti che possano essere titolari, ma che ovviamente si dovranno adattare al turn over. Il club ha individuato in Douglas Costa il profilo giusto. Il brasiliano in Germania non si è mai inserito molto bene (non ha ancora imparato il tedesco), e con i rinnovi di Robben e Ribery, il riscatto di Coman e l’acquisto di Gnabry, ha capito di essere cedibile.

Nella giornata di martedì i dirigenti della Juventus si sono quindi incontrati a Torino con l’agente del calciatore Junior Mendoza e gli intermediari Giovanni e Giacomo Branchini. Già nei prossimi giorni i bianconeri proveranno a convincere il Bayern Monaco, chiudendo così la seconda trattativa di questa sessione di calciomercato dopo l’acquisto di Schick. Ci sono ancora 10 milioni a separare le due società, ma lui se ne vuole andare, il Bayern Monaco lo vuole cedere e la Juventus lo vuole comprare. Detta così la trattativa non può proprio saltare.